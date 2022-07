“Modarte e Bellezza”, domenica 17 luglio Piazza Castello, Acicastello

Facebook



Shares

Tutto pronto per l’evento dell’anno, “Modarte e Bellezza”, organizzato da Eleonora Musumeci responsabile regione Sicilia “Kadiè”, con sede a Vercelli, in collaborazione con “Mod’Art Agency Fashion” Roma, di Giovanna Lauretta e “Modern Divergent” di Antonio Russo.

Lo spettacolo è in programma domani domenica 17 luglio, alle ore 21, in Piazza Castello, ad Acicastello, inserito nel cartellone “Ciclopi Fashion Week”, del Comune di Acicastello, grazie alla straordinaria organizzazione dell’Assessore Marco Calì.

Un evento unico, all’insegna dell’arte, della moda e della bellezza, con tantissimi ospiti d’onore e stilisti. Ci saranno momenti intensi dedicati contro la violenza di genere, ma soprattutto contro la violenza alle donne, con alcune testimonianze e la presenza dell’Associazione “Azzurro Donna” con la Presidente Maria Antonietta Testone e l’Associazione “La Nereide” Siracusa, Presidente Adriana Prazio. Toccante sarà il momento dedicato alla disabilità con la testimonianza di Giusi Scirè, ambasciatrice di questa grave malattia, eletta a Milano “Miss Integrazione Special Italia”.

“Sono orgogliosa della mia disabilità – ha affermato Giusy Scirè – perché non c’è vergogna ma tanta forza e coraggio. La mia volontà è più potente di qualsiasi disabilità e che la parola impossibile non esiste”.

Spazio anche alla cultura, con la presenza dell’associazione “A.V.E.S.C.I.” diretta da Carmen Pulvirenti. Apriranno la serata gli alunni dell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali per il Made in Italy del settore Moda dell’IIS “Marconi-Mangano” di Catania. Presente anche il noto costruttore “puparo”, Francesco Salamanca, che ha realizzato, su richiesta dell’organizzatrice Eleonora Musumeci, una scultura, un medaglione di bronzo, con la raffigurazione, in rilievo, del “Ciclope”.

Non mancherà il momento della pittura, grazie alla presenza di Enzo Scarlatti, pittore designer, talentuoso e creatore di moda, in scena la sua collezione di Alta Moda disegnata, presenterà i suoi tessuti stampati, tratti dalle sue opere pittoriche. La sua Arte & Moda apprezzata da tanti importanti critici d’arte, in particolare da Vittorio Sgarbi, definita i ” Colori dell’ Anima,

Sarà presente anche il Produttore Cinematografico, Antonio Chiaramonte che ha aperto il Cinema alle scuole di tutta Italia, grazie al sostegno del MIUR, Ministero dell’istruzione che esprimere il proprio sostegno a questa iniziativa di alto rilievo culturale, sociale, artistico. Il Cinema, la Letteratura e le Arti in genere, sono un eccellente strumento di crescita personale e professionale. Il produttore Chiaramonte, prosegue la scia cinematografica sulla legalità, confermando l’impegno di produrre altre opere, pensati in collaborazione con l’Associazione “Antimafia e Legalità”, diretta dall’avvocato Enzo Guarnea, un’approccio all’arte cinematografica diffusa attraverso la convenzione appunto con il “Miur” ed il supporto di un comitato tecnico scientifico nazionale, lungometraggi che consentiranno di affrontare temi socialmente importanti e dibattuti tra i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole, come il “femminicidio”, il “bullismo”, la “prostituzione”, il “revengeporn”, la “droga”. Presente anche il Presidente dell’Associazione “Antimafia e Legalità”, Enzo Guarnera, da sempre, in prima linea, nella lotta alle mafie, un vero esperto se si parla di cultura della legalità e di tutti coloro che si dedicano realmente a difendere la legalità nel nostro territorio. La serata sarà condotta dallo show man Natale Munaò.

Mi piace: Mi piace Caricamento...