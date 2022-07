Marzamemi: a cena con la musica delle onde marine da Cortile Arabo

Facebook



Shares

Sito a Marzamemi, nella magnifica provincia di Siracusa, Cortile Arabo, Osteria di Mare è un ristorante gourmet di mare che si staglia direttamente sugli scogli, estendendosi nelle acque del basso fondale marino e offrendo ai propri ospiti una vista meravigliosa sul Mar Mediterraneo. In poche parole, un vero e proprio ristorante pieds-dans-l’eau, vale a dire uno di quei locali che regalano la possibilità di pranzare e cenare quasi con i piedi nell’acqua, tale è la loro vicinanza alla riva.

La prossimità al mare non fa solo da scenario, ma è anche presente in ogni piatto dello chef Massimo Giaquinta. La cucina di Cortile Arabo, infatti, affonda le sue radici nella natura circostante: il mare offre il pescato fresco e di stagione, mentre l’erbario privato dell’Osteria fornisce le erbe e gli aromi locali che vanno ad arricchire le preparazioni con i loro profumi e sapori.

Grazie alla perfetta armonia creata dall’incontro fra il paesaggio marittimo, la cucina prelibata e l’architettura dallo stile arabesco del ristorante, Cortile Arabo si configura come un vero e proprio luogo da Mille e una Notte. Perfetto, in altre parole, per un’incantevole cena estiva accompagnata dal suono delle onde del mare e da quell’aria fresca, piacevolmente pregna di salsedine, che caratterizza le località balneari.

La cucina di Cortile Arabo

A fare da protagonista nella location così come nella cucina di Cortile Arabo è sempre il mare: sono, infatti, il pesce, i molluschi e i frutti di mare a regnare nella cucina dello chef Massimo Giaquinta, regalando agli ospiti dell’osteria piatti a base di pescato fresco e di stagione per un’esperienza culinaria in stile mediterraneo.

Nell’ideare i menù di Cortile Arabo, lo chef ha voluto porre l’enfasi sulle materie prime per esaltarne il gusto al meglio e per celebrare la bellezza del luogo attraverso i propri piatti.

Dal gambero rosso marinato al tè verde all’ostrica porca, dal prosciutto di tonno rosso con pompelmo e citronella allo sgombro marinato con velo di latte di mandorla, fino allo scampo con crema al latte di cocco, citronella e cardamomo: queste sono solo alcune delle prelibatezze che attendono gli ospiti dell’Osteria.

Difatti, la cucina dello chef Massimo Giaquinta produce giornalmente piatti di pesce curati e prelibati, dando ampio spazio anche a raffinatissime crudité di mare. Che si tratti dei piatti à la carte o del menù degustazione, gli ospiti vengono accompagnati in un viaggio culinario tra estro e tradizione, che si propone come rivisitazione della cucina siciliana antica incorporando profumi e sapori mediorientali.

Marzamemi e Cortile Arabo: luoghi gourmet nella punta di Sicilia

Cortile Arabo si erge sugli scogli in riva al mare nella splendida Marzamemi, in provincia di Siracusa. L’atmosfera che si respira all’interno del ristorante affonda le sue radici nelle tradizioni di questo luogo, un tempo semplice borgo di pescatori e ora vera perla del Mediterraneo. Lo stretto legame di questo borgo con il mare e l’attività della pesca, tuttavia, è tuttora presente in maniera ben decisa: i vicoli caratteristici sono ancora impregnati di un gradevole profumo di salsedine e percorsi dalla brezza marina, e sul paesaggio del borgo si stagliano ancora le antiche case dei pescatori, nonché una delle tonnare più grandi e antiche della Sicilia.

È in questo piccolo paese magico che si trova Cortile Arabo, che deve il suo nome allo stile arabesco presente sia in alcuni dettagli dei piatti, sia nell’architettura del cortile e del cortiletto, ricchi di maioliche bianche e azzurre. In sintesi, un ristorante sul mare in grado di appagare la vista e il gusto, regalando un’esperienza che coinvolga tutti i sensi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...