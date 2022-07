Malore in hotel, morto leader Camaleonti

Facebook



Morto nella notte per un malore il tastierista dei Camaleonti. Antonio Cripezzi, da tutti conosciuto come Tonino, tastierista e poi cantante dello storico gruppo pop italiano, è stato trovato senza vita questa mattina nella camera d’hotel dove alloggiava a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dopo che ieri sera con la sua band aveva tenuto un concerto a Pescara.

