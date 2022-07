Litfiba: Quarant’anni  di storia in scena a Villa Bellini

Facebook



di Michele Creazzola

Un tour nazionale che vede ancora una volta Piero Pelù e Ghigo Renzulli protagonisti del loro percorso iniziato nel 1980.

Un’ultima occasione molto attesa dai fans per celebrare assieme alla band quarant’anni di storia già festeggiati in tono minore nel 2020 a causa del covid.

Annunciato nel Dicembre 2021 il tour è partito lo scorso 26 Aprile da Padova farà tappa a Catania il 23 Luglio come unica data per Calabria e Sicilia.

Occasione imperdibile per chi vuole tuffarsi nel repertorio di una delle band italiane di maggiore espressività artistica. Il loro nome è nato dall’ipotetico indirizzo telex della sala prove utilizzata dalla band sin dagli esordi, situata a Firenze in via de’ Bardi al numero civico 32, nelle cantine dello storico palazzo Canigiani: “L” (prefisso sistema Iricon), “IT” (Italia), “FI” (Firenze), “BA” (via de’ Bardi). Il sound del gruppo musicale fiorentino, durante tutti gli anni ottanta, è una personale interpretazione della new save coniugando i suoni della musica mediterranea con le atmosfere dark.

Nei primi anni novanta giungeranno ad una svolta hard rock latineggiante tramutata poi,verso fine decennio, in sonorità decisamente pop – rock.

Sul palco nell’ultimo tour i Litfiba porteranno omaggi ad amici come Ringo De Palma (il batterista della formazione originale, scomparso nel 1990), il Candelo Cabezas (il percussionista scomparso nel 1997) e Erriquez della Bandabardò (morto nel 2021). E non manca nemmeno un ricordo di Kurt Cobain, con il brano Lo spettacolo nato in occasione del suicidio di Cobain. Federico “Ghigo” Renzulli, fondatore della band ed unico leader a portare sempre avanti il progetto, vuole congedarsi dal pubblico affianco a Piero Pelù che, alternandosi con la sua carriera da solista ha da sempre svolto un ruolo fondamentale della band.

I fans più assidui sperano che quella di Renzulli e di Pelù sia una dichiarazione di intenti che possa poi essere smentita in futuro.

Salvo sorprese future, le tappe de L’ultimo girone” segnano l’addio dei Litfiba al loro pubblico.

L’evento è organizzato in collaborazione con Punto e a capo concerti di Nuccio La Ferlita.

La scaletta del tour “L’Ultimo Girone” dei Litfiba

El diablo Proibito Dimmi il nome Eroi nel vento Apapaia L’impossibile Sparami Istanbul Fata Morgana Spirito Regina di cuori Il mio corpo che cambia Paname Louisiana Sole nero Il volo Tziganata Lacio drom (Buon viaggio) Lo spettacolo Resta Pioggia di luce Lulù e Marlene Tex Cangaceiro

