L’Ass.ne Antimafia Agosta ha ricordato i 30 anni della strage Borsellino

La serata commemorativa sostenuta dall’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta e la location Ikebana, in memoria del 30° anno della scomparsa del Giudice Paolo Borsellino ha inteso sancire il connubio perfetto tra legalità e solidarietà.

Il programma della serata moderato dal giornalista Dott. Mario Barresi ha visto la presenza del Presidente della Prima Sezione della Corte D’Assise, il Giudice Sebastiano Mignemi che ha evidenziato il significato valoriale dell’operato della Magistratura.

Il programma dell’evento ha dedicato uno spazio culturale con la presenza del Procuratore Aggiunto Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, a capo della D.D.A. Dott. Francesco Puleio che ha presentato il romanzo “La Città del Vento”, ed ha coinvolto la forza dell’associazionismo con l’obiettivo di una raccolta fondi da devolvere alle realtà, alle missioni o agli scopi che pongono al centro delle proprie azioni la tutela delle fasce fragili e dei diritti umani destinando la quota in beneficenza all’impegno solidale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, grazie alla presenza del Presidente Dott. Stefano Principato.

La presidente dell’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta Dott.ssa Vincenza Bifera ha sottolineato i valori di legalità e giustizia, per i quali l’associazione si batte quotidianamente, in tutela delle fasce deboli ed i diritti umani.

Un ringraziamento al supporto dell’ente Eris di Catania ed il gruppo musicale Euphoria, per la professionalità messa a disposizione dello scopo benefico.

La serata è stata impreziosita dalla presenza di numerose autorità civili e militari

