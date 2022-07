Facebook



Di Salvo Zappulla

I ragazzi di Strennikov è un romanzo per ragazzi di Andrea Giliberto, pubblicato da Coccolebooks, che sta avendo un incredibile successo nelle scuole. Gli studenti si riconoscono in questo libro, si identificano con i protagonisti, si entusiasmano a seguire le loro disavventure. Giliberto ha saputo costruire una storia dai contorni nitidi, un romanzo di formazione che trasmette valori antichi e universali.

Niente guerre stellari, pianeti da scoprire e altri temi futuristici. Semplicemente un gruppo di amici con i problemi di tutti i giorni e un vecchio nonno saggio a fare da guida nel loro percorso esistenziale. Compagni di scuola, anime diverse che si incontrano/scontrano in attesa di maturare.

C’è il ragazzo ricco e borioso con la puzza sotto il naso; il ragazzo povero che non ha la possibilità di ricomprarsi la bici che gli è stata rubata, la ragazzina che si comporta come un maschiaccio prima di fiorire e scoprire la propria femminilità. E c’è il protagonista del romanzo dotato di grande sensibilità a raccontare questa bellissima storia. Alla fine l’amicizia prevale e invidie, dispetti, piccole vendette vengono superati. Il gioco del calcio (in questo caso del calcetto), e lo sport in generale, come metafora della vita. Giusto perseguire gli obiettivi, giusto avere ambizioni e puntare a vincere ma non a qualsiasi costo, non con metodi scorretti o addirittura fraudolenti. Mai dimenticare l’etica e i sani princìpi.

Il vecchio Strennikov ha pagato caro la sua integrità morale ma ancora oggi ne va fiero. Ed è quello che insegna ai ragazzi. Insegna loro a diventare uomini e a superare le piccole meschinità della vita. Andrea Giliberto è siciliano, di Palazzolo Acreide, che svolge la professione di docente al Nord. Un siciliano d’esportazione che fa onore alla nostra isola.

