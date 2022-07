Ha il sapore di “Caipirinha e Caffè” il nuovo singolo di Frankie Capone

Tra sonorità samba dal gusto retrò. Il brano verrà presentato in anteprima il 24 luglio a ‘Una rotonda sul mare’.

Atmosfere estive e sound latino per il nuovo singolo di Frankie Capone, in uscita domani, 23 luglio. Un brano fresco, dalle sonorità sudamericane che, come preannuncia il titolo, “Caipirinha e Caffè”, racconta un’esperienza di viaggio in Brasile, a Baia do Sancho, angolo di paradiso lontano dalla frenesia della capitale carioca. Il singolo, scritto da Concetto Torrisi sulle musiche composte da Frankie Capone, in collaborazione con Salvatore Finocchiaro e Toni Ranno, e registrato nello StudiOtto, promette di far ballare tutti sulle melodie conturbanti di una samba dal sapore retrò. “Il brano nasce dalla voglia di raccontare quei giorni meravigliosi trascorsi a Baia do Sancho con il mio amico Concetto Torrisi – racconta Frankie Capone – Ci siamo immersi nell’atmosfera locale, intrisa delle tipiche sonorità samba, e quando siamo tornati in Italia abbiamo deciso di scrivere un brano per rivivere quei momenti. Abbiamo voluto ricreare quella samba e quella magia brasiliana però in lingua italiana. La canzone si intitola “Caipirinha e Caffè” perché entrambe le bevande rappresentano il Brasile”.

Dopo il successo di “Sottovento”, dichiarazione d’amore per Aci Castello ed Acitrezza, Frankie Capone e Concetto Torrisi tornano a celebrare un altro luogo, questa volta lontano dalla terra natìa, ma anch’esso intriso di energia positiva. Il brano sarà accompagnato dal videoclip ufficiale. “L’anno scorso il singolo raccontava di luoghi a me molto cari, vicini – spiega Frankie Capone – Questa volta ci spostiamo in Brasile. Sono un viaggiatore. Amo incontrare culture nuove e, da musicista, mi piace immergermi nella cultura musicale locale e portare la mia. È uno scambio da cui nascono sound nuovi, ricchi di sfumature ed energia”. Spiagge, palme, musica, allegria. Nel racconto un’immagine di festa, di danze, di corpi oscillanti e di movimenti erotici al sapore di caipirinha e caffè. Un’atmosfera coinvolgente, tipica del Brasile, del suo popolo e della sua cultura. Il crooner Frankie Capone, che può vantare collaborazioni con artisti del calibro di Gianni Bella, Mario Biondi e Gigi Finizio ed è molto apprezzato all’estero, in particolar modo a Dubai, si prepara a presentare il nuovo singolo, in anteprima, domenica 24 luglio, in piazza Castello, ad Aci Castello, in occasione della seconda edizione dello storico spettacolo ‘Una rotonda sul mare’ che, tra gli anni ’50 e ’70, rappresentò il cuore pulsante della movida dell’intera provincia di Catania. “Sono felice di presentare Caipirinha e Caffè durante questa manifestazione che mi rappresenta molto. Invito tutti domenica 24 luglio in piazza Castello – prosegue Capone – Anche il genere musicale che faccio mi rappresenta molto perché vivo realmente la mia vita in stile retrò in tanti aspetti. In un certo senso, la mia è una vita in bianco e nero”.

