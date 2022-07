Gli appuntamenti del week end di “Teatri di Pietra”

Questo week end Teatri di Pietra in scena a Palermo in tre siti: Venerdì 29 luglio – NOVECENTO Area archeologica Antiquarium di Solunto – Santa Favia (Pa).

Due appuntamenti nell’Area archeologica Antiquarium di Himera – Termini Imerese (Pa) con NOVECENTO (giovedì 28) e ELENA TRADITA (sabato 30 luglio), che andrà in scena anche

Domenica 31 luglio all’Area archeologica Monte Jato – San Cipirello (PA)

Al via anche Agrigento e Ragusa, entrambi il sabato 30 luglio: TERRA PIATTA/HERATOSTENES

Nell’Area Archeologica Eraclea Minoa di Cattolica Eraclea (AG).

CIRCE al Chiostro S.Maria del Gesù – Modica (RG)

Proseguono gli eventi al Castello Ex Convento Benedettine a Milazzo (ME), domani mercoledì 27 luglio con NOVECENTO e al Parco Archeologico Lililibeo a Marsala (Tp) giovedì 28 luglio con MENECMI.

In questo week end Teatri di Pietra al via anche tre siti nella provincia di Palermo, in particolare giovedì 28 luglio nell’Area archeologica Antiquarium di Himera – Termini Imerese (Pa) con NOVECENTO, in scena anche venerdì 29 luglio nell’Area archeologica Antiquarium di Solunto – Santa Favia (Pa), e ELENA TRADITA (sabato 30 luglio), che sarà rappresentata anche domenica 31 luglio all’Area archeologica Monte Jato – San Cipirello (PA).

Partiranno anche gli spettacoli al Chiostro S.Maria del Gesù di Modica (RG), una straordinaria opera dell’ingegno architettonico e decorativo, denso di stratificazioni stilistiche, in cui sarà rappresentata CIRCE, e sul promontorio proteso verso lo splendido paesaggio marino dell’Area Archeologica Eraclea Minoa di Cattolica Eraclea (AG) con TERRA PIATTA/HERATOSTENES, contributo letterario e ricerca storico-scientifica Prof.ssa Michela Costanzi, Prof.Fabio Pallotta, drammaturgia Sebastiano Tringali, regia e coreografia Aurelio Gatti, assistente Rosa Merlino, musica originale Marco Schiavoni, con Chiara Meschini, Gipeto, Sebastiano Tringali

Proseguono gli eventi al Castello Ex Convento Benedettine a Milazzo (ME), mercoledì 27 luglio con NOVECENTO e al Parco Archeologico Lililibeo a Marsala (Tp) giovedì 28 luglio con MENECMI.

In programma oltre 50 spettacoli e 23 produzioni tra teatro, danza e musica che avranno luogo in 10 siti archeologici di tutta Sicilia (Palermo, Trapani, Messina, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Agrigento), Teatri di Pietra offre al pubblico una finestra spazio-temporale in cui il teatro diventa la chiave per la conoscenza del territorio e ogni sito non è più solo oggetto di visita, ma di una esperienza più profonda, personale e insieme collettiva.

Nel cartellone si alterneranno, nei diversi siti, temi del classico e del Mediterraneo attraverso le opere di Plauto (“Menecmi”), Sofocle (“Edipo a Colono”), Seneca (“Fedra”), Esopo e Fedro (“Lupus in fabula”), Menandro (“Diskolos”), Apuleio (“Di sabbia e di mare”) , Eschilo (Orestea Agamennone più Coefore), ma anche di Verga (“Storia di una capinera”, “La Lupa – Rosso Terra”, “Mastro Don Gesualdo”), Pasolini e il suo rapporto con il mondo antico (“PRESENTE, PASSATO, PASOLINI, dal Carteggio e Pilade di P.P.Pasolini) e Gesualdo Bufalino (“I viaggi del Meschino”).

“Ciascuno di questi spettacoli contribuisce alla costruzione di un unico racconto che, attraverso le vicende di Enea, Didone, Medea o Prometeo esplora, con i linguaggi della danza, del teatro e della musica il nostro presente e racconta con lucidità l’uomo contemporaneo – spiega il Maestro Aurelio Gatti, coordinatore delle Rete – Il nostro teatro nasce in primo luogo per offrire un’occasione in più di vivere il paesaggio e la storia attraverso i siti monumentali, ma soprattutto per fare del teatro antico (o dei luoghi dove si fa il teatro) lo spazio dell’incontro tra artisti e spettatori e della comunità che, nell’esperienza dello spettacolo dal vivo, si rinnova ogni volta.”

Ecco le date in Sicilia:

Marsala – TP – Parco Archeologico Lililibeo – 21 luglio – 24 agosto – 6 spettacoli

Milazzo – ME – Castello Ex Convento Benedettine 22 luglio – 17 agosto 6 spettacoli

Termini Imerese – PA – Area archeologica Antiquarium di Himera 28 luglio – 4 spettacoli

Santa Flavia – PA – Area archeologica Antiquarium di Solunto 29 luglio – 3 spettacoli

Modica – RG – Chiostro S.Maria del Gesù 30 luglio – 8 agosto – 4 spettacoli

Cattolica Eraclea – AG – Area Archeologica Eraclea Minoa – 30 luglio – 18 agosto – 5 spettacoli

Caltanissetta – CL – Parco Archeologico Palmintelli 31 luglio con 4 spettacoli

San Cipirello – PA – Area archeologica Monte Jato 31 luglio- 4 spettacoli

Cefalà Diana – PA – Terme Arabe – 1 agosto 2 spettacoli

Marineo – PA – Castello Beccadelli Bologna 8 agosto – 2 spettacoli

Progetto reso possibile grazie alla collaborazione degli assessorati regionali siciliani competenti, ai Parchi archeologici e alle amministrazioni siciliane direttamente coinvolte.

Nella foto, il Castello di Milazzo

