Gemitaiz è tornato live: venerdì 22 luglio è a “Catania Summer Fest”

Facebook



Shares

Durante i concerti l’artista è accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, pronto a scatenare il pubblico con i brani del nuovo album “ECLISSI”. Adesso è il turno di Catania: venerdì 22 luglio sarà sul palco del Catania Summer Fest.

A poche settimane dall’uscita, “ECLISSI”. Tanta Roba Label/Island/Universal Music) è disco d’Oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), dopo aver debuttato alla #1 delle Classifiche FIMI Top Album e aver conquistato poco dopo anche la prima posizione della Top Vinili. Un successo preannunciato già nelle prime 24 ore dall’uscita, che ha visto tutte le tracce dell’album nella Chart Top 50 Italia di Spotify.

“ECLISSI” è un lavoro che l’artista valuta come uno dei suoi più completi a livello di sound. “I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito – commenta Gemitaiz – L’eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine.”

Questa la tracklist completa di “ECLISSI” e le collaborazioni al suo interno:

(prod. Ombra, Polezsky)

baby (prod. Mixer T, Stabber)

feat. Neffa (prod. PK)

Lorenzo feat. A$AP Ferg (prod. Frenetik & Orang3, Mixer T)

Top feat. MadMan (prod. PK, Mixer T)

feat. Sfera Ebbasta (prod. Mixer T)

pt. 2 (prod. Ombra)

(prod. MACE)

feat. Noyz Narcos (prod. Sine)

feat. Coez & Marracash (prod. Gemitaiz)

sto con te (prod. Frenetik & Orang3)

volta feat. Venerus (prod. Ombra)

con me (prod. Ombra, Grindalf)

Gemitaiz, romano classe ’88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Nel 2013 firma per Tanta Roba Label ed esordisce con il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso”. Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo tre album in studio (tutti certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto” nel 2016 e “Davide” nel 2018, album certificato triplo platino, che contiene al suo interno l’omonimo singolo 4 volte platino. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, preceduto dalla release dei “QVC8 Singles”, un’anteprima di cinque brani inediti resi disponibili in streaming. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan, assieme al quale pubblica il mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto, Fatto” (2012) e l’album “Kepler” (2014). Il 7 giugno 2019 Gemitaiz e MadMan pubblicano “Veleno 7”, che anticipa il nuovo album del duo, “Scatola Nera”, certificato platino. A novembre del 2020 torna con il mixtape “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”, nono capitolo della saga ormai cult “QVC”, certificato disco di platino, che include anche 6 brani prodotti dallo stesso Gemitaiz. A luglio del 2020, inoltre, Gemitaiz lancia con Mace e Manuel Marini il progetto di beneficenza “Bianco/Gospel”, a seguito di un viaggio in Mozambico, che ha dato vita prima all’omonimo brano e al relativo videoclip, poi al documentario “Quello che resta”, uscito a giugno del 2021. L’intera esperienza si è conclusa, alla fine del 2021, con la pubblicazione del libro fotografico “GOSTO”, presentato a Roma e Milano nel corso di due talk con i tre protagonisti

Mi piace: Mi piace Caricamento...