Dal 20 luglio al 12 agosto torna il “Sicilia Film Fest”

Alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia ospitano grandi film, autori, interpreti nazionali e internazionali. Madrina della manifestazione 2022: l’attrice Laura Ephrikian

Emozionare e appassionare il pubblico attraverso il racconto cinematografico del mondo familiare. Questo l’obiettivo del Sicilia Film Fest 2022, manifestazione cinematografica che, dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno dal 20 luglio al 12 agosto nella splendida Sicilia con la sua quarta edizione.

La nuova edizione del Sicilia film Fest esplora il tema complesso della famiglia in tutte le sue sfaccettature attraverso il linguaggio universale del cinema, capace di coinvolgere, appassionare e suscitare grandi emozioni. L’edizione 2022, organizzata dalla società cinematografica Altre Storie, in collaborazione con la Regione Sicilia, il Comune di Terrasini, Calatafimi-Segesta e Cefalù, aggiunge alle meravigliose città di Terrasini e Cefalù una nuova suggestiva location, Segesta, e prosegue il gemellaggio con Martina Franca in Puglia, grazie alla collaborazione con Giulio Dilonardo, Presidente dell’Unione Interregionale Agis di Puglia e Basilicata.

Anche quest’anno il Festival offre al pubblico la possibilità di vedere gratuitamente una selezione di film di qualità e di confrontarsi con autori, attori, esponenti del mondo della cultura e del sociale. Una festa lunga più di un mese, con la proiezione di film del panorama nazionale e internazionale, che saranno presentati dal Direttore del Festival, Vincenzo Sacco affiancato da esponenti del cinema e della cultura. Per questa edizione la madrina del Festival sarà l’attrice, scrittrice e cantante Laura Ephrikian, simbolo di intelligenza, eleganza e bellezza ‘senza tempo’ come la meravigliosa Sicilia che ospita il Festival, e che da sempre si è distinta per il suo impegno nel sociale. Laura Ephrikian ha alle spalle un’importante carriera nel mondo dello spettacolo, ha studiato recitazione presso il Piccolo Teatro di Milano con la direzione di Giorgio Strehler e iniziato come annunciatrice alla Rai, presentando anche il Festival di Sanremo nel 1962 con Renato Tagliani e Vicky Ludovisi. In teatro ha interpretato I due gentiluomini di Verona, Il mercante di Venezia, La tempesta, Piccolo caffè, ecc. Nel dicembre 2008 ha ricevuto un premio alla carriera conferito dall’Ente Premio Le Donne e il Teatro edizione 2008 che conferisce riconoscimenti alle attrici che meglio si sono distinte nel corso delle stagioni teatrali o per particolari meriti. Ha lavorato come attrice in diversi film, molti dei quali musicarelli, e lavorato in importanti serie e film per la TV. Successivamente si è dedicata anche alla scrittura pubblicando ‘Incontri’, ‘Lettere a Laura dal mondo dei nessuno’ e ‘Ephrikian. Una famiglia armena’.

Il Festival parte il 20 luglio a Terrasini nella splendida cornice del Palazzo d’Aumale con il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Caroline Link tratto dall’omonimo best seller di Judith Kerr e prosegue fino al 12 agosto anche a Martina Franca. Si aggiungono inoltre Cefalù e Segesta con eventi speciali/collaterali a settembre. Tra gli altri film in concorso al Festival: Spencer di Pablo Larrain, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels (prima della proiezione, in programma l’1 agosto, il pubblicò potrà incontrare la madrina del festival Laura Ephrikian) e Il Viaggio degli Eroi di Manlio Castagna. Fra gli eventi collaterali, il 9 agosto la proiezione del film fuori concorso Bentornato papà di Domenico Fortunato, presentato dall’attrice protagonista Donatella Finocchiaro che si fermerà a dialogare con il pubblico insieme a Ivan Scinardo, giornalista e direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia – scuola Nazionale di Cinema, e a Martino Lo Cascio, psicologo e psicoterapeuta autore di opere teatrali e documentari.

I film in concorso saranno valutati da una giuria composta dal regista Paolo Licata (Presidente di giuria), dallo Street artist Igor Scalisi Palminteri e Barbara Aversa, in arte Missparklingbooks, tra le più note book influencer italiane. La giuria assegnerà il Faro d’Oro al miglior film, e il Faro dell’emozione assegnato alla migliore interpretazione attoriale. Ci sarà anche il pubblico a votare per assegnare il Faro d’Argento (film più votato dal pubblico), mentre il Faro alla carriera sarà per la personalità o l’istituzione che più si è distinta in ambito sociale. Novità dell’edizione 2022, l’introduzione di un nuovo premio: in concorso per il Faro del domani ci sono 5 cortometraggi della serie antologica di cortometraggi After Sex realizzati da Produzione Niche che verranno proiettati prima dei film in gara. Durante la cerimonia del 12 agosto verrà nominato il corto vincitore.

Il Sicilia Film Fest ha ricevuto il patrocinio di Ali – Associazione Librai Italiani di Palermo, ed è stato realizzato grazie al sostegno e al contributo economico di: Albertini, Barinello, Centro Commerciale La Torre, I Faraglioni, Glass Onion, Gruppo Aerre, Magaggiari Hotel Resort, Perla del Golfo Sicily Resort, Primafila, Rec. I Media Partner del Sicilia Film Fest sono: I Love Sicilia, IlMediterraneo24, PalermoPost, Radio In, Spazio Cultura.

