Da Wimbledon alla passerella, moda al Circolo del Tennis di Palermo

Facebook



Shares

Tra le atlete che sfileranno la tennista Giorgia Pedone, qualificata al secondo turno del torneo di Wimbledon

Serata di moda a bordo piscina al Circolo del Tennis di Palermo dove, martedì 12 luglio alle ore 20,30, giovani atlete, dai 13 ai 18 anni, reduci dai campi di Wimbledon e dagli Australian Open, smetteranno il gonnellino e le scarpe da tennis d’ordinanza per indossare tacchi e abiti in stile hollywoodiano, pensato per loro da Madì Creazioni di Marzia Di Gaetano, per la sfilata promossa dal presidente del CT Palermo, Giorgio Lo Cascio e coordinata dalla deputata agli eventi Anna Petronio con la regia di Alessandra D’Agostino. Presenta la serata la giornalista Licia Raimondi, ospiti la tennista Giorgia Pedone e l’astrologo Marco Amato, dj set Marco La Licata. Ingresso gratuito con inviti ritirabili presso le aziende.

La proposta moda della sfilata al Circolo del Tennis di Palerm

La sfilata di martedì 12 luglio al Circolo del Tennis di Palermo, vedrà protagonista oltre all’estro della stilista Marzia Di Gaetano di Ma.Dì. Creazioni, la moda bimbi dell’Atelier dei Piccoli di Alessandra D’Agostino, la moda uomo di Old River di Massimo Cataldo, i bijoux di Almami di Alessandra Giurintano e i kimoni di Giunó di Giuseppina Notarianni. Hair style a cura di Eduardo Conte Parrucchieri, scenografia di Wonderland di Letizia Rusignuolo, allestimenti di New Service Palermo di Carmen Messina e ufficio stampa Emme Averna Comunicazione. Partner Pasticceria Bar Matranga Ettore

In passerella anche giovani tenniste che hanno preso parte a Wimbledon

In passerella socie e atlete, tra queste Giorgia Pedone, 17enne palermitana, giocatrice del Circolo del Tennis di Palermo, unica italiana che si è qualificata per il secondo turno degli “Junior Championships” di Wimbledon, torneo di categoria Grade A. Il Torneo di Wimbledon, è il più antico evento nello sport del tennis, dal 1877. Terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduto dall’Australian Open e dagli Open Roland Garros di Francia e seguito dagli US Open, è l’unico Slam ad essere giocato sull’erba.



La Pedone quest’anno ha preso parte a gennaio agli Australian Open, insieme alla collega di passerella Virginia Ferrara, e al Roland Garros a maggio. A completare il parterre di sportive prestate alla moda per la sfilata del Circolo del Tennis di Palermo Maria Pia Calì, Carla Cascioferro, Doranna Fabbris, Silvana Di Gregorio, Giulia Fiorentino, Giovanna Florenza, Maria Vittoria Invidiata, Beatrice Mandreucci, Flaminia Mosca, Lucrezia Nasta, Vittoria Russo Alesi, Laura Semilia, Fiamma Tesauro, Claudia Tutone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...