Concerti in Sicilia queste settimane

Facebook



Shares

di Michele Creazzola

La Sicilia vestita di musica come non accadeva dagli anni novanta epoca in cui la regione , è soprattutto Catania, vissero un momento epocale in termini di concerti e musica.

Dopo le restrizioni dovute al covid gli appuntamenti concertistici si moltiplicano nell’isola e investono tutte le località turistiche valorizzandone il territorio.

Certi di fare cosa gradita ai nostri lettori segnaliamo alcuni dei principali appuntamenti

QUESTA SETTIMANA:



THE SMILE (foto copertina) – TAORMINA TEATRO ANTICO

20/07/22 ORE 21.30

In collaborazione con Fondazione Taormina Arte Sicilia

ULTIMI BIGLIETTI IN VENDITA ON LINE E AL BOTTEGHINO DEL CONCERTO (PALAZZO DEI

CONGRESSI)



Il tour europeo dei The Smile – la band composta da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet – iniziato il 16 maggio 2022 in Croazia si concluderà il 20 luglio in Sicilia sul palco del Teatro antico di Taormina, per l’unico concerto del Sud Italia. Era l’agosto del ‘95, quando a Catania andò in scena un concerto che passò alla storia, quello che vide sullo stesso palco R.E.M. e Radiohead.

Ad aprire il concerto di Michael Stipe e compagni, oltre i Flor de Mal (band catanese) fu infatti un’altra band straniera, di provenienza inglese, che ai suoi esordi suonò nove leggendari pezzi dal loro ancora limitato repertorio, da My Iron Lungs fino a Fake Plastic Trees, con le vette di High and Dry e naturalmente Creep. Un concerto che risuona ancora in città, come fosse “scolpito sulla pietra lavica”.

Restano gli ultimi biglietti on line, nei punti vendita dei circuiti abituali e al botteghino del concerto, al Palazzo dei Congressi dalle ore 18.00 del 20/07/22

L’atteso concerto è tra i grandi eventi della Regione Siciliana (Assessorato Turismo Sport e Spettacolo) e rientra nella programmazione promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, co-organizzato insieme a Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Biglietti disponibili on line, punti vendita e al botteghino del concerto

Apertura porte ore 19.40 – apertura botteghino ore 18.00 – inizio spettacolo ore 21.30





GEMITAIZ – CATANIA VILLA BELLINI 22/07/22– ORE 21.00



In tanti avevano aspettato l’inizio dell’“ECLISSI SUMMER TOUR 2022” e finalmente, dopo quasi tre anni, ha preso il via.

Durante i concerti Gemitaiz è accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, pronto a scatenare il pubblico con i brani del nuovo album “ECLISSI” e del mixtape “QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”, oltre ai suoi grandi successi.

Adesso è il turno di Catania: venerdì 22 luglio sarà sul palco della Villa Bellini, nella programmazione del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

A poche settimane dall’uscita, “ECLISSI” (https://island.lnk.to/eclissi; Tanta Roba Label/Island/Universal Music) è disco d’Oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), dopo aver debuttato alla #1 delle Classifiche FIMI Top Album e aver conquistato poco dopo anche la prima posizione della Top Vinili. Un successo preannunciato già nelle prime 24 ore dall’uscita, che ha visto tutte le tracce dell’album nella Chart Top 50 Italia di Spotify.

“ECLISSI” è un lavoro che l’artista valuta come uno dei suoi più completi a livello di sound. “I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito – commenta Gemitaiz –

L’eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine.”



Biglietti disponibili on line, punti vendita e al botteghino del concerto

Chiusura anticipata Villa Bellini ore 16.00 – Apertura porte ore 19.00 – apertura botteghino ore 18.00 –

inizio spettacolo ore 21.00 – ingresso unico via Etnea





LITFIBA – CATANIA VILLA BELLINI

23/07/22– ORE 21.00

In collaborazione con il Comune di Catania



I CONCERTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA

PAOLO NUTINI – 27 luglio TAORMINA #soldout

CAPAREZZA – 29 luglio CATANIA – ultimi biglietti

BLANCO – 30 e 31 luglio CATANIA #soldout

Mi piace: Mi piace Caricamento...