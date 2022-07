Catania, Viale Kennedy al buio

Facebook



Ersilia Saverino: “Si rilanci il lungomare con una nuova illuminazione”

“Che sia di competenza della Città Metropolitana o di Palazzo degli Elefanti sul viale Kennedy di Catania serve immediatamente una pubblica illuminazione perfettamente funzionante perché è intollerabile che, una delle principali zone a forte vocazione turistica del capoluogo e piena di imprese ricettive, l’intera strada sia quasi completamente avvolta dall’oscurità. Le uniche luci provengono dagli alberghi e dai lidi della zona e questo ovviamente non basta”.

Eccole le parole del Presidente dell’Assemblea Provinciale del Pd, Ersilia Saverino, che ribadisce come una delle più importanti strade di collegamento tra la zona industriale e il centro della città sia talmente trascurata da essere ancora una specie di cantiere a cielo aperto.

“Occorre un piano di riqualificazione che preveda la sicurezza e gli interventi strutturali per il lungomare di Catania. Non solo, a distanza di tempo, alcuni spartitraffico restano ancora transennati per questioni di pubblica incolumità. Quello che doveva essere un provvedimento temporaneo si è trasformato in una soluzione definitiva. Non si può parlare di rilancio turistico della città se un’area come il viale Kennedy resta estremamente pericoloso appena cala la notte”.

