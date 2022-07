Caldo, ancora bollino rosso a Catania, Palermo e Messina

Se i Siciliani, presi dal caldo, chiedessero armi alla Russia in nome dell’indipendenza dell’Isola?

E se i Siciliani, presi dal caldo, chiedessero armi alla Russia, a Putin, in nome dell'indipendenza dell'Isola? Ipotesi improbabile, ma siamo in un giugno con 38/40 gradi oscillanti, quindi le divagazioni estive in fin dei conti non fanno male a nessuno, semmai possono stuzzicare un...