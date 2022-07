Borsellino, Santalucia (Anm): “Serve verità definitiva su strage, senza difficile andare avanti”

Facebook



Shares

“Noi come Associazione nazionale dei magistrati non commentiamo la sentenza sul depistaggio Borsellino, siamo un soggetto pubblico collettivo e come tanti altri siano in attesa che ci sia, da parte degli organi preposti, una risposta di verità definitiva”.

Lo ha detto Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Anm, oggi a Palermo per la riunione del comitato direttivo centrale dell’associazione. “Riteniamo che una verità su quegli eventi sia necessaria – dice – perché si possa voltare pagina in maniera seria”.

E conclude: “Se non si accerta la verità su quello che è successo è difficile andare avanti con maggiore efficacia. Ma sul merito degli accertamenti non possiamo dire nulla”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...