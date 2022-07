Bianco: “Nei prossimi tre anni nessuna opera di Bellini nel nostro Teatro Massimo”

Enzo Bianco: “Stento a crederci. Ma nei prossimi tre anni (2023, 2024, 2025) non c’è nessuna opera di Bellini nel cartellone del Teatro lirico catanese a Lui intitolato. Diranno che opere Belliniane saranno eseguite nel Bellini international contest, a Lui dedicato. Ma inserire almeno un’opera nella Stagione Lirica ufficiale, quella per cui gli appassionati fanno gli abbinamenti, è un dovere per il nostro Teatro. Qualche anno fa, con il Maestro Nicolosi, aprimmo la Stagione con un’opera Belliniana, alla presenza del Presidente Mattarella. Siamo ancora in tempo, almeno per la stagione 2023. Si inserisca un’opera del Grande Musicista catanese. E si renda il dovuto omaggio a Vincenzo Bellini. E si dia la possibilità di agli abbonati di sentire la sua musica”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...