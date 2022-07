Avo Sicilia e Avis danno vita al progetto “Fai del bene, fatti del bene, vai a donare”

Facebook



Shares

Come ogni estate puntualmente si registra una flessione nelle donazioni e di conseguenza le scorte di sangue vengono meno, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Gli Ospedali hanno necessità quotidiane di sangue e dei suoi derivati, non soltanto per le azioni di routine, quali gli interventi programmati,ma anche e soprattutto per le urgenze che si presentano, gli incidenti stradali e domestici, e non ultimo le terapie per tutte le patologie ematologiche.

Donare il sangue è un atto di civiltà e di reale condivisione con l’altro, un atto che non costa nulla e che consente a moltissime persone di poter continuare a vivere.

La Sicilia è terra generosa ed i Siciliani lo dimostrano sempre.

AVO-Associazione Volontari Ospedalieri Regione Sicilia assieme ad AVIS Regionale Sicilia lanciano forte questo appello, e lo fanno attraverso i propri volontari. perché la cultura del dono è parte integrante del nostro essere cittadini responsabili e volontari che si spendono per il bene della comunità.

La Presidente Cetty Moscatt di Avo Sicilia, invita tutti i suoi volontari a donare il sangue in perfetto stile solidale preoccupata della crisi di mancanza di sangue che nel periodo estivo investe drammaticamente chi ne ha bisogno.

Il Consigliere Regionale di AVIS Emilio Russo fa presente che purtroppo questa estate sarà più cocente del solito per la non sufficienza di personale sanitario arruolabile e ogni mano tesa a dare un contributo e’ gradita e utile.

Il Presidente di AVO Palermo e Consigliere AVIS Palermo Andrea Monteleone e Salvo Calafiore Presidente di AVIS Regionale Sicilia invitano tutti a dare vita al passaparola associativo promuovendo questa importante iniziativa tra i nostri amici divulgando questa importante azione di solidarietà sociale.

Fare rete in maniera rapida e’ una delle risorse nel mondo del volontariato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...