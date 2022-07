AVO Palermo e Fondazione Martin Luther puliscono spazi esterni dell’Hospice

Facebook



Nel tempo le società, le loro culture e gli uomini cambiano, ed anche noi subiamo questo evolversi e questi mutamenti.

Usi, costumi, modi di fare e di pensare rispondo a questi mutamenti ora adattandosi ad essi, ora provocandoli essi stessi.

Questi mutamenti possono essere molteplici ed influenzati da vari fattori come le idee, la politica, l’economia, e la tecnologia.

La nostra società ipercomplessa attualmente è in piena evoluzione digitale fondata sull’educazione e la formazione di esseri senza cultura e radici storiche, e con queste premesse probabilmente questa evoluzione non risulterà essere inclusiva tra gli esseri umani.

Purtroppo questa evoluzione ci viene imposta dai Governi Nazionali, dall’Europa Unita, entità questa che ad oggi stà invadendo e stravolgendo le nostre vite, e dalle multinazionali che ormai hanno, in molti casi, più potere degli Stati.

In questo contesto sovranazionale, calato dall’alto ed imposto esclusivamente con leggi che non tengono conto del volere dei popoli, che tende a prevaricare le Nazioni creando un’idea di cittadinanza democratica illusoria ed una innovazione tecnologica senza cultura, avere gruppi di persone che ancora vogliono essere attive e propositive per la propria Città con azioni sociali e volte al bene comune è sempre più difficile e raro.

In questo contesto i volontari dell’Associazione AVO Palermo odv e la Fondazione “Martin Luther”, consapevoli dell’importanza dell’agire nel sociale per il prossimo e con il prossimo, hanno dato vita ad una bellissima giornata di aiuto sociale negli spazi all’aperto del reparto Hospice di Via La Loggia dell’ASP Palermo, ripulendoli da sterpaglie ed erbacce che non ne permettevano la fruizione.

Il Dr. Andrea Monteleone Presidente di AVO Palermo ringrazia l’ASP Palermo e la Dirigenza dell’Hospice per la sempre più inclusiva e fattiva collaborazione che ha permesso di realizzare uno Spazio Garden ecosostenibile con alberi da frutta ed agrumi grazie alle donazioni di alberi e piante di amici e volontari,

Il Presidente della Fondazione Martin Luther e Segretario Regionale dello SLI Sindacato lavoratori immigrati della confederazione Sinalp Martin Baah, con AVO Palermo ha realizzato questa bella iniziativa sociale coinvolgendo i lavoratori suoi aderenti per la pulizia degli spazi che adesso sono sicuramente fruibili per i pazienti, le loro famiglie ed il personale dell’hospice.

AVO Palermo con la collaborazione della Fondazione Martin Luther, grazie alla disponibilità della Dirigenza del reparto Hospice, vogliono poter incrementare lo Spazio Garden con nuove piante e stanno lavorando al progetto di restauro della bella fontana in esso presente ma attualmente in disuso.

