Anna Foglietta ad Adrano in scena con “La bimba col megafono”

Facebook



Shares

di: Marco Bonini e Anna Foglietta. Produzione: Teatro stabile d’Abruzzo in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni. Unica data in Sicilia 17 luglio.

Domenica 17 luglio secondo appuntamento con il teatro all’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni): all’Arena dell’Etna di Adrano (CT) andrà in scena (ore 21.00 – biglietti a partire da 10,00 euro) Anna Foglietta, una delle attrici italiane più famose e apprezzate del panorama cinematografico e televisivo nazionale, in La bimba col megafono di Marco Bonini e Anna Foglietta (Produzione Teatro stabile d’Abruzzo in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni).

Uno spettacolo confessione. Un monologo tragicomico recitato e cantato. Lo spettacolo trasporterà il pubblico sulle montagne russe della vita di una donna che fin da bambina si ostina ad arrampicarsi fino a vette altissime, si getta a tutta velocità in euforiche discese, per poi piombare nel profondo sconforto del senso di colpa per il terrore che ha seminato intorno.

Come si fa a difendere gli altri senza invadere le loro vite? Come si fa a dar voce ai muti senza rovinare la propria esistenza? Attraverso ricordi, canzoni e suggestioni, il pubblico potrà ridere e riflettere sulla vita, la libertà, la rivoluzione. Una storia che racconta di una ostinata convinzione: non si può vivere in una società facendosi solo i fatti propri.

Anna Foglietta, attrice romana di origini napoletane, fra il 2005 e il 2007, entra a far parte della serie televisiva di Rai 3 La squadra con Tony Sperandeo, Massimo Bonetti, Michela Andreozzi, Massimo Wertmüller e Roberto Zibetti, nel ruolo dell’agente scelto Anna De Luca. Sempre rimanendo in ambito poliziesco, lavora anche in qualche puntata della miniserie di Canale 5 Distretto di polizia (2007-2009) e nel telefilm Il commissario Rex (2011). Nel campo della fiction, ha recitato in Il velo di Waltz (2010). Nel 2011 torna sul grande schermo con la commedia Ex: amici come prima!, diretta da Carlo Vanzina e l’anno successivo è diretta da Neri Parenti nel cinepanettone Colpi di fulmine e dalla regista Francesca Muci in L’amore è imperfetto. Nel 2014 recita al fianco di Marco Giallini in Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese e l’anno successivo la troviamo nelle commedie Noi e la Giulia (di Edoardo Leo) e La prima volta di mia figlia (di Riccardo Rossi).

Tornerà a lavorare accanto a Edoardo Leo (ma anche Kasia Smutniak, Marco Giallini e Valerio Mastandrea) in Perfetti sconosciuti (2016) di Paolo Genovese. Ancora nel 2016 lo stesso Edoardo Leo la dirigerà nel suo quarto lungometraggio da regista: Che vuoi che sia. Nel 2017 fa parte del cast di tre film, ovvero Il contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, Il premio di Alessandro Gassman e Diva! di Francesco Patierno. Nel 2018 interpreta Miriam nel film Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio. In seguito, li troviamo nel cast del film di Laura Chiossone Genitori quasi perfetti e in quello di Si vive una volta sola di Carlo Verdone. Nel 2020 è la madrina della 77^ Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2021 la vediamo protagonista di Trafficante di virus, ispirato al libro omonimo di Ilaria Capua.

Mi piace: Mi piace Caricamento...