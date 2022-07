Amara, arriva la “Summer Experience” dedicata a Taormina

Facebook



Quattro luoghi iconici da scoprire, ingredienti che profumano d’estate e tutta la magia di una città senza tempo. Un modo nuovo di vivere la meta glam per eccellenza dell’estate siciliana: Taormina. Non solo cocktail ma anche granite e piatti gourmet, che si ispirano alle suggestioni di una calda vacanza tra vicoli affollati, brindisi in barca, aperitivi in spiaggia e notti glam, per accompagnare un’intera giornata estiva sulle note di Amaro Amara

Quest’anno Amara diventa ambasciatore dei colori e dei sapori dell’estate siciliana. Un viaggio tra profumi di mare, giardini fioriti e agrumi di Sicilia, attraverso quattro suggestive interpretazioni di Amaro Amara, realizzate in collaborazione con quattro ‘place to be’ dell’estate di Taormina.

Scoprire tutte le interpretazioni estive di Amara, tra vicoli pittoreschi, antiche rovine classiche, giardini fioriti e spiagge da favola è facile: basta conoscere i posti gusti, chiedere di #AMARASUMMEREXPERIENCE e godere di tutto l’incanto dell’estate appena iniziata in una delle mete più suggestive della Sicilia.

Così La Plage Resort Taormina, incantevole hotel sulla baia di Isola Bella con esclusivo beach club, ha realizzato per Amaro Amara ‘Salamara’ un aperitivo fresco e leggero pensato per un rinfrescante brindisi sulla spiaggia. Un nome esotico e misterioso che rivela ingredienti profumatissimi dove Amara incontra il succo di arancia fresco, la soda dell’Etna, il gin Ionico e il sale di Mozia.

Il Morgana invece, esclusivo lounge e cocktail bar nel cuore del centro storico, ha creato un after dinner inebriante, dove Amara incontra la mandorla, la zagara e il limone. “I See You” racconta il modo in cui Morgana celebra la vita, i suoni, la musica, i colori e i sapori dell’estate siciliana per ballare, gioire e assaporare ogni attimo di convivialità.

Il Bam Bar, storico bar famoso per le sue granite artigianali amate da locals e turisti, ha ideato una golosa e fresca creazione per esaltare Amara e la granita di mandorla, guarnita con mandorle amare croccanti e zeste di arancia, una bontà da gustare con una calda brioche rigorosamente “col tuppo” e buona in qualsiasi momento della giornata: al mattino per una corroborante colazione, a merenda dopo un tuffo al mare o alla sera come dolcissimo dessert.

Tutta nuova anche la creazione gourmet realizzata da Dalila Grillo, chef di Vineria Modì, ristorante nel cuore del centro storico di Taormina, dove innovazione e creatività sono protagoniste di uno spazio dal design elegante e moderno. In “Gambero Amaro” contrasti, gusti e consistenze si incontrano nel piatto legati a doppio filo dalla dolcezza di Amara e dalla morbidezza del gambero rosso, impreziosito da zeste di limone candito e scaglie di fave di cacao.

Il piccolo lusso irrinunciabile? Un tuffo nelle acque cristalline di Isola Bella o una visita alla Grotta dell’Amore o della Grotta Azzurra a bordo di un esclusivo mini yacht di Enjoy Me Boat Rental. Si parte dal comodo e moderno Marina Club di Giardini Naxos e da lì il capitano vi porterà in giro per le Baie più belle Taormina, servendo a bordo frutta fresca e Amara Ghiacciato.

Una vera Sicilian summer experience vi aspetta, anzi #AmaraSummerExperience, in cui godere dell’autentica ospitalità siciliana, dalle creazioni della gastronomia tradizionale fino alle sue eleganti interpretazioni moderne, il tutto nei luoghi più esclusivi di un angolo del Mar Mediterraneo dal fascino ineguagliabile: Taormina.

