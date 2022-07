Ale e Franz sabato 30 luglio protagonisti dell’Adrano Summer Festival

Sabato 30 luglio protagonisti dell’Adrano Summer Festival (prodotto da DalVivo Produzioni) saranno Ale e Franz: lo storico duo comico di Zelig porterà in scena “Dire, Fare e Scappare”, una vera commedia degli equivoci, tanto surreale quanto vera, scritta da Francesco Villa, Alessandro Besentini e Alberto Ferrari con la regia Alberto Ferrari (ore 21.00 all’Arena dell’Etna di Adrano – CT – Primo settore €24 – Secondo settore €15).

Ale e Franz sono due ex ragazzi di poco più di cinquant’anni, nel mezzo, anzi nei tre quarti del cammin di loro vita, che si interrogano sul senso della vita stessa e dell’amore.

Ma non sanno, che il destino è in agguato e ha in serbo tante sorprese ancora per loro e tutte sconvolgenti. Con una serie incredibile di colpi di scena e in un susseguirsi di risate, saremo travolti dalle rivelazioni che li attendono e che ci lasceranno senza DIRE una parola e senza fiato, dal ridere, senza niente da FARE se non guardare lo spettacolo, con la voglia solo di SCAPPARE insieme a loro.

I prossimi eventi teatrali in programma all’Adrano Summer Fest saranno Giorgio Pasotti (2 agosto), uno dei volti noti del piccolo e grande schermo, famoso interprete di film per il cinema, la televisione e di alcune serie tv e fiction indimenticabili, sul palco con Io, Shakespeare e Pirandello. E ancora I Sansoni (9 agosto), duo comico che ha conquistato la rete a suon di risate, con Fratelli ma non troppo. In prima linea anche i più importanti attori del panorama siciliano: dal grande attore e caratterista Pippo Pattavina (18 agosto) in Uno, nessuno, centomila ed Enrico Guarnieri (13 agosto), erede della tradizione drammaturgica siciliana, nel L’ispettore generale.

Il 27 agosto sarà la volta dell’Opera Lirica Cavalleria Rusticana e l’11 settembre del Gran Galà dell’operetta, in entrambe i casi in scena ci sarà il Coro Lirico Siciliano accompagnato da straordinari cantanti e l’Orchestra.

Sono previsti anche altri interessanti e prestigiosi appuntamenti: l’Adrano Dance Contest che vedrà in giuria Nunzio, Raimondo Todaro, Anbeta e Mykael Fonts, e gli spettacoli in Piazza Umberto con Anna Tatangelo ed i Ricchi e Poveri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...