A Viagrande si è aperta la settima edizione di “Teatri Riflessi”

Ieri 14 luglio si è aperta la settima edizione di Teatri Riflessi. Ad aprire la giornata, alle ore 10, è stato il Workshop di teatro urbano presso Viagrande Studios (Viagrande) a cura di Simone Bevilacqua e Marzia D’Angeli.

Nel pomeriggio, dalle ore 16, si è dato il via con TestiRiflessi, incontri EstroVersi, a cura di Grazia Calanna. Ad aprire gli incontri sono stati quattro libri: “Casa Munnu” di Biagio Guerrera (Ed. Mesogea), “Il presagio del pipistrello rosso” di Lucia Russo e Maria Pina Crifò Antonello (Ed. Algra), “Finestra”, di Angelo Sturiale (Ed. Algra) e “Fimmine” di Luana Rondinelli (Ed. Flaccovio). Gli autori, dopo le presentazioni, si sono mostrati molto entusiasti di presentare i loro libri all’interno di una cornice come quella del Parco Comunale di Zafferana Etnea.

Inoltre, sempre dalle ore 16:00 l’area espositiva StuzzicaMente è stata aperta a tutti con percorsi di degustazione, food&drink: Artigiani riuniti, vini e specialità siciliane, cucina giapponese, tigelle, panini, cocktails e molto altro.

A seguire si è tenuto il primo incontro di TRForum, percorsi per condividere, scoprire e confrontarsi, a cura di Lina Maria Ugolini. La prospezioni pomeridiane della prima giornata ha avuto come parola chiave “pelle”: sentire e percepire lo spazio. Pelle come strumento di percezioni positive e negative.

Alle ore 20:15 si è dato inizio a TRFest, il concorso internazionale di corti teatrali durante il quale si sono esibiti i primi 7 semifinalisti: “Colla”, Collettivo Zuzy (Catania), “Eufemia”, Giorgia Lolli (Reggio Emilia), “Il merluzzo surgelato”, Sara Baldassarre (Bussero – MI) e Arianna di Stefano (Roma), “Istruzioni su come seppellire la propria ombra”, La compagnia dei fossi (Catania), “In Riserva”, Lunga Pausa (Roma), “Home Burial”, Daniel Passi (London – UK), e “Goldrake”, Officine Aljoscia (Catania).

Oggi, 15 luglio, ci sarà il secondo incontro del Workshop di teatro urbano presso Viagrande Studios (Viagrande), ma anche TeatriRiflessi per ragazzi, un laboratorio letterario per i più piccoli e il primo incontro di Fora Intra, il laboratorio di movimento dai 7 anni in sù, dalle ore 17.

Nel pomeriggio sarà ospite l’Associazione Thamaia Onlus che presenterà il Centro Antiviolenza Thamaia. Torneranno anche TestiRiflessi e TRForum. Seguirà la seconda semifinale del concorso TRFest.

