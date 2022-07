A Linguaglossa “Respiri d’autore 2022: i suoni, i sogni”

Facebook



Cantine Scilio, Contrada Valle Galfina, Linguaglossa

Venerdì, 22 luglio, ore 19,30

Daniele Costa & Francesco De Zan, Ravel et les Sortilèges

È nella Parigi di primo Novecento che muovono il violino di Daniele Costa e il pianoforte di Francesco De Zan: alla scoperta di un camerismo raffinato e sottile, esuberante e travolgente, al centro di Ravel et les Sortilèges. Nella città dei cento teatri e dei café-chantant, delle passeggiate nei grandi boulevard e degli incontri folgoranti con Debussy e Stravinskij, Proust e Gide, Cézanne e Manet, l’occasione sarà propizia per penetrare nei più esclusivi e aristocratici salons della Ville Lumière, per ascoltare i capolavori per violino e pianoforte dell’autore di Boléro: la Sonata in un movimento del 1897, consegnata al talento di George Enescu e ispirata al gusto delle sfumature di Fauré e di Franck; la Sonata per violino e pianoforte del 1927, composta in parallelo con L’Enfant et les Sortilèges, che si tinge di blues nel celeberrimo secondo movimento; e la funambolica Tzigane, omaggio alla tradizione virtuosistica dello ‘strumento del diavolo’.

L’altro appuntamento:

Venerdì, 29 luglio | ore 19,30 Anita Vitale & Stefania Patanè, Cor in Canto

Gran finale con Anita Vitale e Stefania Patanè: due artiste siciliane, applaudite in tutto il mondo, che condividono un profondo feeling umano e musicale, unite dalla gioia di cantare insieme e dall’amore per la verità, nella sua essenza più cristallina. Performers e musiciste a tutto tondo, le due voci sono accompagnate da Anita al pianoforte e da Stefania alla chitarra o alle percussioni, in un repertorio che spazia dal folk al jazz, dalla musica della loro terra fino ai classici afroamericani d’oltreoceano: oltre i confini stilistici e geografici. Cor in Canto è un personalissimo viaggio nella musica, fatto di ‘armonia’, pulsione ritmica, dissacrazione ironica e profondità del ‘sentire’.

