Ultimi appuntamenti della rassegna culturale “Di maggio in maggio”

La mostra Abbracciare gli alberi di Anna Cottone (oggi 1 giugno) e la presentazione del libro di Francesco Enia (7 giugno) Associazione Flavio Beninati, Palermo

Gli ultimi appuntamenti in programma per l’ottava edizione della rassegna culturale Di maggio in maggio, organizzata e promossa dall’Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo, spaziano tra poesia, arte e letteratura.

Spazio all’arte oggi, mercoledì 1 giugno, con l’inaugurazione, alla presenza dell’artista, della mostra “Abbracciare gli alberi” dell’architetto e artista Anna Cottone. In esposizione acquerelli e taccuini a tema natura ed ecologia. Le opere saranno fruibili fino al 7 giugno, data di chiusura della rassegna.

Ultimo appuntamento, martedì 7 giugno con la presentazione del libro “Atlante delle inquietudini” di Francesco Enia. Dialogano con l’autore la editor Beatrice Agnello e Carla Garofalo; letture di Marcello Rimi, allievo della Scuola di recitazione e professioni della scena del Teatro Biondo di Palermo.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e avranno inizio alle ore 18.00; per accedere sarà necessario indossare la mascherina Ffp2, come da disposizioni ministeriali.

Al termine di ogni incontro verrà offerto del vino gentilmente fornito dalla cantina Mandrarossa.

