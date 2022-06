Ultime Covid Italia: 53.905 nuovi casi e 50 decessi. In Sicilia 7 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia.+246.512 tamponi, tasso positività al 21,9%, +144 ricoverati +10 in terapia intensiva

Sono 53.905 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia e 50 i morti. E’ quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. Il totale delle vittime sale così a 167.892 persone e, nel complesso, i casi superano i 18 milioni attestandosi a 18.014.202.

Da ieri sono stati effettuati +246.512 tamponi con un tasso di positività del 21,9%. In aumenti i ricoveri ordinari (+144 da ieri) per un totale di 4.947 pazienti ricoverati con sintomi e anche le persone nelle terapie intensive (+10) per un totale di 216 con 36 ingressi del giorno.

IN SICILIA. Altre sette vittime e 3.793 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.

