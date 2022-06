Ultime Covid Italia: 34.978 nuovi casi e 45 decessi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 34.978 i nuovi casi di Coronavirus e 45 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati in 24 ore sono 193.040 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,1%. Aumentano pazienti in terapia intensiva che sono 193 in totale e due in più rispetto a ieri e i ricoveri ordinari, che sono 4.331 e undici in più rispetto a ieri.

IN SICILIA. Altre otto vittime e soltanto 168 nuovi casi di Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore con 2.697 tamponi effettuati, ma la Regione informa che i dati non corrispondono alla realtà a seguito di problemi nel sistema informatico.

