Tutto pronto per “Vele dello Stretto 2022–Festa della Vela”

Facebook



Shares

Si è svolta oggi presso la Sala Giunta della Camera di commercio di Messina la conferenza stampa di presentazione di “Vele dello Stretto 2022 – Festa della Vela”, l’evento organizzato da Assonautica Messina che avrà luogo il 18 e il 19 giugno.

Giunta alla sua settima edizione, l’iniziativa è organizzata per promuovere lo scopo sociale della Assonautica provinciale di Messina.

«Promozione dello sport della vela e della valorizzazione del territorio dello Stretto – ha affermato il presidente di Assonautica Messina Santi Ilacqua – sono questi gli obiettivi della manifestazione che è stata sposata da tutti i circoli nautici della citta e da sette enti».

«Sarà un momento bello – ha detto il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina – L’attività sportiva dei circol nautici si riflette in maniera positiva su tutte le altre attività della blue economy.»

Sabato 18 giugno si svolgerà l’invito alla vela, un open day del “Villaggio Vele dello Stretto” e della “Sezione velica militare”, con lo scopo di permettere alle persone che non hanno ancora vissuto le emozioni della navigazione sospinta dal vento di provare questa esperienza.

Dalle 9.00 alle 19.00, sarà possibile quindi fare un mini corso di vela d’altura con degli skipper professionisti con i quali ci si potrà imbarcare dal Marina del Nettuno e dalla ex base di Marisicilia.

Anche i circoli metteranno a disposizione le loro barche-scuola ed i loro istruttori per la prova e per le prime nozioni di nautica sulle derive per tutta la giornata.

Per i bambini sotto i 12 anni, sarà possibile provare gli Optimist presso il Circolo del Tennis e della Vela e presso la Lega Navale di Messina.

Presso gli stessi circoli saranno disponibili Sunfish e barche scuole per ragazzi ed adulti.

Per la prova dei windsurf ci si potrà recare al Windsurfer Club a Grotte.

Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il modulo presente sul sito di Assonautica Messina: https://www.assonauticamessina.com.

Nella giornata di sabato 18 giugno si svolgerà anche la gara di pesca a traina, un’altra protagonista dello Stretto e anch’essa un sano modo di vivere il mare. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni dei vincitori dopo la pesatura del pescato.

Domenica 19 giugno sarà interamente dedicata alla grande regata dello Stretto, rivolta a ogni tipo di imbarcazione a vela. Le barche, che seguiranno un percorso diverso a seconda della loro tipologia, partiranno da Paradiso.

La premiazione si svolgerà alle 18.30 presso il “Village Vele dello Stretto 2022”, il centro della manifestazione, che sorgerà alla Passeggiata al mare, nella zona del monumento alla Batteria Masotto e sulla banchina del Marina del Nettuno e sarà animato da espositori e intrattenimento video e musicale.

L’evento è realizzato con il contributo economico della Regione Siciliana, con il patrocinio del Comune di Messina, della Marina Militare, dell’Università di Messina, della Assonautica Italiana, della Camera di Commercio di Messina e della FIV (Federazione Italiana Vela) e con il supporto di MessinaServizi Bene Comune, ATM (Azienda Trasporti Messina), EAR Teatro di Messina.

Nella foto, da sin. Santi Ilacqua Ivo Blandina Nico Pandolfino

Mi piace: Mi piace Caricamento...