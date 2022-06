Tommaso Cannata visita la Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia

Facebook



Il Consorzio che si occupa di mantenere in vita gli antichi grani siciliani, accoglie ancora

una volta uno dei più grandi esponenti della panificazione siciliana.

Tommaso Cannata, accompagnato e guidato dall’amico e ricercatore Nello Blangiforti, è stato nuovamente in visita presso la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, nella frazione Santo Pietro di Caltagirone, in provincia di Catania. Meravigliosa realtà siciliana, custode di tradizione e materie prime uniche, il Consorzio si occupa di mantenere in vita gli antichi grani siciliani, preservandone la biodiversità e caratterizzandosi come una vera e propria “banca dati del seme”. Grazie al prezioso ausilio di agricoltori custodi – che si occupano di fornire annualmente sementi pure e incontaminate – è stato possibile negli anni raccogliere una grande varietà di semi che, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, possono essere custoditi fino a 100 anni. Un lavoro di tradizione e storia: i chicchi puri vengono conservati per essere seminati negli anni a venire.

Grande promotore della propria terra d’origine e sempre alla costante ricerca di materie prime d’eccellenza, Tommaso Cannata ha visitato questo luogo che rievoca in lui momenti legati all’infanzia e alle tradizioni. In questo periodo dell’anno, infatti, le spighe sono mature e avviene la raccolta del grano, origine e punto d’inizio di quello che si tramuta nel lavoro e nell’arte di Tommaso. “La sensazione che provo ogni volta che vengo qui, è la stessa che proverebbe una persona assistendo ad uno spettacolo al Teatro alla Scala: un’emozione grandissima e speciale”, dichiara il bakery chef; e prosegue “sono orgoglioso che ci sia questa attenzione sulla conservazione dei grani antichi siciliani, in quanto simbolo del territorio e parte del nostro patrimonio” conclude Tommaso.

Il progetto Simenza

Tommaso Cannata è tra i fondatori – insieme a Giuseppe Li Rosi – di Simenza – cumpagnìa siciliana sementi contadine. Il progetto nasce per aggregare agricoltori, allevatori, trasformatori, ricercatori e professionisti con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il vastissimo patrimonio dell’agrobiodiversità siciliana.

Tommaso Cannata: da Messina i sapori autentici della Sicilia

Messinese doc, classe 1964, Tommaso è un panificatore con una lunga tradizione familiare nell’arte bianca, da ben tre generazioni. Trascorre la sua infanzia nel forno del padre e cresce tra farine e lieviti che tracceranno la sua strada e il suo futuro: quello di diventare panificatore.

Già a partire dagli anni ‘90, Cannata si distingue per essere un precursore, proponendo delle focacce che oggi definiremmo “gourmet”, per la delicatezza dell’impasto e le farciture con prodotti d’eccellenza. Nel ’96 crea una base della pizza talmente particolare che conquista la grande distribuzione, arrivando ad una produzione di 2.500 pezzi al giorno.

Non è il mondo dell’industria che interessa a Cannata, bensì una dimensione più vera e di nicchia, che lo porterà ad aprire dieci anni fa la Boutique del Pane, oggi, Cannata Sicilian Bakery, nel centro di Messina, un locale – a conduzione familiare, che vede impiegati la moglie Nicoletta e i figli Salvo e Chiara – che in poco tempo diventa punto di riferimento nell’isola.

Il suo percorso come maestro panificatore inizia dalla riscoperta dei prodotti locali per cui Tommaso si fa portavoce di un messaggio di promozione del territorio. Il suo obiettivo è quello di tramandare il valore delle materie prime e di promuoverle in tutta la penisola, grazie anche al prezioso supporto del professore ​​Paolo Caruso, agronomo e collaboratore di ricerca presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania.

Nel 2019 Tommaso decide di uscire dai confini della Sicilia e portare a Milano il proprio bagaglio di esperienze e di ricerca maturata negli anni. Sbarca così nel capoluogo meneghino, per lui esempio di modernità ed eccellenza che non dimentica la tradizione. In corso Indipendenza 5, apre Cannata Sicilian Bakery, panificio con caffetteria e laboratorio a vista dove propone il modello dello storico locale di Messina. La partnership con Antonio Longhi dà vita a I Compari, evoluzione di questa prima apertura. Il claim non può essere altro se non “Sicily for life”.

Tommaso Cannata fa parte di CHIC – Charming Italian Chef

Nel 2016 viene eletto miglior fornaio siciliano

Nel 2019 partecipa come relatore a Identità Golose – Congresso Internazionale di cucina e pasticceria d’autore

