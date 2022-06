Tentato omicidio a Gela

Facebook



Un uomo di 40 anni, Fabio Argenti, con precedenti penali ma che adesso lavorerebbe regolarmente, è stato ferito a Gela da diversi colpi d’arma da fuoco. La sparatoria si è verificata nel quartiere Scavone e l’uomo è stato poi soccorso e trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri avrebbero sottoposto ad accertamenti un pregiudicato per reati di mafia che è però stato rilasciato.

