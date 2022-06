Tabù al The Beach Sicily c/o Domina Zagarella di Santa Flavia

Facebook



Domani 11 giugno al The Beach Luxury Club @ Domina Zagarella di Santa Flavia, dalle 20 e 30, va in scena Tabù, uno spettacolo in cui, tra scene di ballo e canzoni, non manca non manca un sensuale show di pole dance.

Sul palco, come sempre per gli spettacoli di The Beach e Domina, vanno in scena artisti giovani, ma già professionisti attivi a livello internazionale. In Sicilia per l’estate ’22 ci sono tre cantanti (due voci maschili e una femminile), tre ballerine e due ballerini e due performer. Sotto il palco, prima, dopo e durante gli spettacoli, due coreografi di livello assoluto.

Quelli di Domina e The Beach sono infatti spettacoli di livello internazionale: musiche, costumi, coreografie e ogni singolo dettaglio sono pensati per stupire e far emozionare gli ospiti di ristoranti e strutture d’eccellenza… in cui niente è lasciato al caso. Spesso gli spettacoli prevedono 5 cambi d’abito per artista. E quindi, riassunendo: se si mangia bene in tanti buoni ristoranti, se il lusso di tanti hotel è eccellente, se in Sicilia il mare è splendido ovunque o quasi (…), solo al The Beach Luxury Club @ Domina, a Santa Flavia (Palermo) sul palco, a due passi dal mare, ci si godono spettacoli di livello assoluto durante dinner show d’eccellenza.

A creare questi show sono Cristiano De Concilis e Natascia De Nicola, coreografi con un passato di ballerini, anche in tv (Domenica In, Bagaglino, Claudio Baglioni). “Stiamo mettendo in scena ben cinque diversi spettacoli, dopo tante prove in cui ogni ballerino e artista deve ballare e/o cantare insieme ad altri artisti come fossero una persona sola”, racconta Cristiano De Concilis sorridendo, mentre è al lavoro in Sicilia. “C’è The Voice, un omaggio alle voci uniche di Whitney Houston e Freddy Mercury. C’è poi Opera, che rappresenta in modo nuovo alcuni brani delle opere più celebri, da quelle di Puccini al ‘Fantasma dell’Opera’. Ecco poi Tabù, uno spettacolo dedicato alla sensualità, con coreografie a tratti audaci ma mai volgari. E infine Movie, che mette insieme l’energia di musical come Nine, Dirty Dancing e pure quella di 007”.

Quelli in scena durante i dinner show di The Beach sono spettacoli brevi, intensi, divisi in tre diversi momenti… così chi è a cena può comunque trovare il momento di chiacchierare e godersi una intera serata con gli amici, che inizia all’ora dell’aperitivo e finisce di notte, quando dopo gli show, un ottimo dj sale in console e gli ospiti ballano in libertà.

