Siracusa, a Palazzo Bellomo 27 artisti contemporanei in mostra

Pubblico delle grandi occasioni alla Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa per l’inaugurazione della mostra Edipo. Lo sguardo in sé, curata dal Sovrintendente dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico Antonio Calbi in occasione della stagione di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, realizzata dalla Fondazione INDA. L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 6 novembre.

In mostra opere di ventisette artisti sulla figura di Edipo. Autori moderni e contemporanei di diverse generazioni, linguaggi, poetiche che hanno già affrontato il tema, alcuni anche a teatro, o che hanno creato nuove opere per questa esposizione.

Nella foto, il curatore Antonio Calbi illustra al pubblico alcune opere di Mimmo Paladino

