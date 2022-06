Roberto Lagalla ufficialmente sindaco di Palermo

Facebook



Il presidente dell’ufficio elettorale ha proclamato ufficialmente Roberto Lagalla sindaco di Palermo. Da questo momento la carica è quindi ufficiale.

La cerimonia di insediamento si è svolta nella Sala delle Lapidi a Palazzo delle Aquile, sede del consiglio comunale.

Roberto Lagalla, classe 1955, è sposato con quattro figli. Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in radiologia diagnostica e radioterapia oncologica dal 1983, ordinario di “diagnostica per immagini e radioterapia” presso l’Università degli Studi di Palermo; è autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche.

Fra i tanti incarichi già ricoperti assume particolare rilievo quello di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, incarico ricoperto nel settennato 2008-2015.

