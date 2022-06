Ragusa, “La tavola è festa”

Facebook



Presentazione del volume della giornalista ed esperta gastronomica Anna Martano

Nell’ambito della rassegna letteraria “A tutto Volume”, giunta alla tredicesima edizione ragusana, nella sezione “Extra volume”, sabato 11 giugno (ore 19.00), presso Palazzo Garofalo, sarà presentato il volume “La tavola è festa. Cibo, riti e ricette di Sicilia” (Ali&No editrice, Perugia, 2021, pp. 204, con prefazione di Catena Fiorello) della giornalista ed esperta gastronomica Anna Martano, siracusana, con Dna messinese e fortemente innamorata del territorio ibleo. Condurrà la serata Maria Giovanna Fanelli.

Ogni piatto racchiude in sé i sapori del tempo e della terra e ciascuna festa contiene l’eterna celebrazione del Divino. Un patrimonio che non appartiene esclusivamente ai siciliani, ma al mondo intero al pari di ogni altro patrimonio culturale e identitario. È questo l’intento con cui la scrittrice Anna Martano – critica gastronomica, prefetto AIG Sicilia (Accademia Italiana Gastrosofia) e Direttrice Accademica presso I Monsù-Accademia Siciliana di enogastronomia – ha dato alle stampe la sua recente opera dal titolo “La tavola è festa. Cibo, riti e ricette di Sicilia” (Ali&No editrice, Perugia, 2021, pp. 204, con prefazione di Catena Fiorello). Martano, animo vulcanico fortemente siracusano, Dna messinese, fortemente innamorata del barocco ibleo, dopo la sua prima fatica editoriale “Il diamante nel piatto. Storia golosa della Sicilia in 100 ricette e cunti” (2018), continua il suo “viaggio” gastronomico incuneandosi nella ritualità delle feste in Sicilia strettamente correlate con i “cibi devozionali” legati a ciascuna occasione. La tavola, in tal guisa, non solo è un piacere ma si trasforma in “festa” con tutto il trionfo di odori e colori che sono rievocati dalle pagine del volume la cui prefazione è stata curata da una siciliana doc, la scrittrice Catena Fiorello. “Un lungo viaggio dentro la magia del cibo”, annota la prefatrice, “verso una dimensione che va a perpetuare storie di famiglia che non si perderanno mai”.

Giuseppe Nativo

