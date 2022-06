Piantagione di marijuana in azienda zootecnica di Partinico, 2 arresti

Facebook



Con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti nonché furto aggravato di energia elettrica i carabinieri hanno arrestato a Partinico, nel Palermitano, un uomo di 25 anni e una donna di 30 anni, entrambi della zona.

In un complesso zootecnico per l’allevamento di cavalli i due avevano realizzato una vera e propria piantagione dentro un prefabbricato in alluminio. Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato 143 vasi di piante di marijuana alte circa 1,5 metri, apparecchiature elettroniche per la coltivazione della cannabis, numerose bottiglie di fertilizzante e vari oggetti per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Dagli accertamenti è emerso che l’allaccio abusivo alla rete elettrica per alimentare la piantagione con un danno alla società fornitrice di circa 20mila euro. Gli arresti sono stati convalidati dal gip che ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.

