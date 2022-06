Nasce il “Verga Book Festival”

Facebook



In occasione della visita del Presidente Sergio Mattarella in Sicilia, per l’’omaggio a Giovanni Verga, Autore tra i più rappresentativi della cultura italiana, la Manifestazione “Verga 100” lancia un grande evento rappresentativo della sua identità letteraria : Il Verga Book Festival.

E’ ben noto come la poetica verista abbia influenzato molte discipline artistiche, in particolare teatro e cinema, e tutta una serie di generazioni di scrittori. Nell’anno del suo Centenario, che vede protagonista Vizzini – città natia e luogo di tutte le sue opere più celebri, come Cavalleria Rusticana, Mastro Don Gesualdo, la Roba, Jeli, La Lupa, Gramigna e Capinera – e città dove si stanno concentrando tante iniziative, dal tradizionale Festival Verghiano, articolato tra rappresentazioni teatrali e rassegne cinematografiche, e il Premio Verga, non poteva certo mancare l’istituzione di vero e proprio Festival del libro ufficiale del Novelliere.

Un evento che avrà luogo a fine agosto e direttamente negli ambienti delle sue storie, e che dichiara il Direttore Artistico Lorenzo Muscoso – concittadino dello scrittore – proietterà la città in quella dimensione di grande cultura europea, come è giusto che sia – e che porterà sul territorio tante personalità della scrittura e della dottrina più elevata, che saranno parte dell’ irripetibile momento storico.

