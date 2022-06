Microcredito Caritas Catania aiuta persona in difficoltà

Facebook



Il servizio Microcredito della Caritas Diocesana di Catania ha permesso a una persona sola e in grave difficoltà economica di ottenere un microcredito sociale per il pagamento di diverse bollette arretrate e per trovare quella serenità necessaria a riprendere la ricerca di un lavoro stabile. Il contributo, tramite la mediazione dei volontari ed ex bancari della Caritas, è stato erogato dal Credito Etneo, istituto bancario con cui l’organismo diocesano collabora ormai da diversi anni.

“Il mondo bancario – spiega Salvo Pappalardo, responsabile delle attività in Caritas e referente del servizio microcredito – sta ulteriormente restringendo le maglie per l’accesso al credito. La preziosa collaborazione col Credito Etneo ci permette di avere un supporto fondamentale per cercare, almeno in parte, di superare queste evidenti criticità”. “Lo consideriamo – evidenzia- un impegno che come Caritas ci dobbiamo porre in maniera prioritaria perché abbandonare queste persone al loro destino significherebbe lasciarle in mano all’usura e quindi in una trappola che rischia di essere senza uscita”.

“La persistente crescita dei costi delle utenze – prosegue Pappalardo- continua a incidere in maniera decisiva sulla quotidianità delle famiglie italiane, moltiplicando le richieste di supporto che giungono all’Help Center della Stazione Centrale dove giornalmente si distribuiscono circa 700 interventi alimentari e si compiono azioni di sostegno sulle utenze e sulla casa. In questo periodo di grande criticità, la Caritas Diocesana di Catania continua a operare con modalità innovative per accompagnare la persona in difficoltà in un cammino che possa consentirgli di riprendere in mano la propria esistenza”.

“A questi principi – conclude Pappalardo- si ispira il servizio Microcredito della Caritas Diocesana di Catania che consente a famiglie e persone in momentanea difficoltà economica di poter accedere a prestiti bancari agevolati tramite istituti di credito convenzionati con la Caritas Diocesana, al fine di alleviare e prevenire situazioni di potenziale esclusione sociale. Il servizio Microcredito della Caritas Diocesana, tra il 2011 e il 2021, ha visto 180 pratiche accolte per un’erogazione complessiva pari a 804.700 euro”.

