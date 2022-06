Mercoledì alla Basilica Cattedrale di Catania i funerali della piccola Elena

Facebook



Si svolgeranno mercoledì 22 giugno alle ore 17.00 i funerali della piccola Elena Del Pozzo, brutalmente uccisa dalla mamma, Martina Patti, a Mascalucia. Nello stesso giorno sarà lutto cittadino a Mascalucia come annunciato dal sindaco.

Intanto oggi è il sesto giorno di detenzione per l’assassina, Martina Patti, reclusa al carcere di piazza Lanza e sorvegliata a vista per il timore di aggressioni nei suoi confronti. La piccola è stata uccisa con parecchie coltellate, di cui una letale che ha reciso l’arteria succlavia ma che le avrebbe consentito per diversi minuti di sopravvivere rendendo così, se possibile, ancora più atroce la sua tragica morte.

Sul fronte delle indagini però il caso non è del tutto concluso, le dichiarazioni di Martina Patti sono infatti ancora ricche di “non ricordo”, dai numerosi sopralluoghi dei RIS sono state evidenziate tracce di sangue nel bagno di casa (la mamma sostiene d’aver fatto tutto improvvisamente nel campo del ritrovamento) e soprattutto non è stato ancora ritrovata l’arma del delitto, il coltello usato. Martina Patti, intanto, avrebbe chiesto di poter avere in carcere i suoi testi universitari per continuare gli studi.

Intanto la Procura ha appena fatto sapere che le tracce di sangue trovate in casa sono con certezza “portate da fuori”, escludendo quindi con certezza assoluta che il delitto possa esser stato compiuto all’interno delle mura di casa.

