Margareth Madè presenta il progetto “Gioi di Sicilia”

Facebook



Shares

Una dichiarazione d’amore alla Sicilia e un omaggio alla città di Noto

L’attrice e modella Margareth Madè in occasione dei suoi 40 anni, presenta il progetto che è un ritorno alle origini, alla natura e alla semplicità. L’olio extravergine di oliva Gioi di Sicilia, che nasce in un antico frantoio nella celebre Valle di Noto, è un omaggio, una dichiarazione d’amore e di profondo rispetto nei confronti della Sicilia, terra natìa della Madè.

Un prodotto autentico, realizzato con tecniche dalle radici antiche, che rappresenta il desiderio di riscoprire le tradizioni di un’isola ricca di storia e di cultura. Il forte legame con le usanze e le materie prime del luogo, guida questo disegno avventuroso e appassionato che vuole trasmettere una filosofia di pensiero legata alla semplicità e alle cose buone.

I prodotti

Gioi è un olio EVO di altissima qualità, dal sapore intenso e gusto unico, caratterizzato da evocativi nomi in dialetto siciliano e disponibile in 3 diversi formati.

Le etichette sono speciali e raccontano la storia del prodotto. A’maccia è l’albero, vita che dona vita; U Suli, è il sole che scalda la terra; I Picciriddi sono le bimbe della famiglia Zeno, ma anche tutti i bambini del mondo, che rappresentano la speranza per il nostro futuro. Perché non c’è futuro senza radici.

U Suli, A maccia r’alivu e I Picciriddi: l’espressione di una passione intensa e di una forte dedizione.

A maccia r’alivu – 500 ml

“Perché un albero d’ulivo è bellezza pura, con i suoi corpi robusti, le sue foglie danzanti al vento e i suoi frutti tanto ambìti. Dona ristoro con la sua ombra e rassicura ogni essere umano che in esso ha sempre trovato il connubio perfetto tra terra e cielo, tra passato e presente, tra radici e frutti e tra bontà e benessere”.

U Suli – 250 ml

“Perché il sole di Sicilia splende, scalda e nutre, con i suoi forti raggi, questo barocco, questo mare, questa terra e chiunque in essi confidi. Dona vita e sfumature uniche ad un verde che diventa oro liquido, unico e prezioso. Perché è il sole della mia infanzia e il sole che ha illuminato l’infanzia dei miei avi, fino a costruire le basi millenarie della storia e della cultura. Perché quest’oro liquido qui, tra Noto e mare, ha sempre avuto il sapore speciale di un benessere senza eguali”.

I Picciriddi – 100 ml

“Perché qui la mia storia e il mio domani s’intrecciano con la storia e il futuro del mondo intero; perché nelle creature che si nutrono di quest’oro liquido cresce una bellezza che solo questa storia millenaria e questa cultura così profonda possono esibire; perché tra barocco e mare, sotto questo cielo azzurro di Sicilia, nella vera culla della civiltà, non c’è futuro senza storia, non radici senza frutti, non esseri umani senza picciriddi”.

Il terreno

L’oliveto si trova nell’Agro Netino, nell’omonima Contrada Gioi, in provincia di Noto e sorge nel contesto di un tipico baglio siciliano, un’antica fattoria fortificata e dotata di un ampio cortile centrale, affacciata sulle vedute della cosiddetta “capitale del barocco”.

La tenuta è caratterizzata dalla presenza di alberi secolari e giovani piante di olivo tipiche di questo territorio. La maggior parte delle olive coltivate sono di varietà Moresca, emblema della tradizione olivicola di questi luoghi incontaminati.

Tra le altre varietà spicca la cosiddetta Verdese o Siracusana che, oltre ad avere un ruolo di impollinatore, permette la produzione di un olio dal colore verde intenso e dal sapore deciso che mantiene intatte le qualità sensoriali e organolettiche del prodotto.

La cultivar Moresca

La Moresca è una cultivar siciliana autoctona, diffusa principalmente nelle zone centrali e orientali dell’isola. Questa varietà figura nel disciplinare della D.O.P. Monti Iblei in quanto ha un ruolo determinante nella caratterizzazione del panorama rurale e agricolo di questa zona.

La pianta ha origini antichissime e presenta caratteri di grande vigoria, una chioma dal portamento espanso, buona produttività e una bassa possibilità di alternanza.

Il frutto è precoce e matura già nel mese di settembre. Si presenta visivamente con una forma ellittica e leggermente asimmetrica il cui peso può superare i 4 grammi, garantendo una pezzatura finale elevata.

Dal punto di vista organolettico la Moresca produce un olio EVO dal sapore fruttato e leggero che evoca all’olfatto sentori di mela verde, erba appena tagliata e mandorla. Può variare in amarezza e piccantezza a seconda del grado di invaiatura dei frutti, ma un leggero sentore dolce equilibra l’insieme degli aromi.

L’Olio EVO GIOI, ricavato dalla cultivar Moresca, abbonda di perossidi e polifenoli che lo rendono un alimento sano e dalle numerose proprietà benefiche anche grazie ad un ridotto contenuto di acidi grassi saturi.

Queste caratteristiche definiscono un prodotto ben strutturato e con un basso contenuto di acidità, ideale nella preparazione di una vasta gamma di pietanze dolci e salate, crude e cotte.

L’azienda Gioi, per rafforzare la tutela del consumatore e dell’ambiente, migliorando il livello di trasparenza delle proprie produzioni, si è sottoposta volontariamente a disciplinari di qualità quale l’adesione al reg. Ue n. 848 del 2018 per l’agricoltura biologica e disciplinare di produzione della D.O.P. dell’olio extravergine di oliva «Monti Iblei». Attualmente, l’azienda è in conversione biologica.

Il Frantoio Ruta

I frutti vengono portati pochissime ore dopo la raccolta presso il Frantoio Ruta, di proprietà della famiglia Cannata, allo scopo di evitare il fenomeno di ossidazione che rischierebbe di alterare le proprietà organolettiche del prodotto.

Nel frantoio, le olive raccolte vengono lavate in appositi macchinari allo scopo di mondarle da terra e residui organici. Dopodiché subiscono il tradizionale processo della cosiddetta molitura a freddo, eseguita a basse temperature in modo da liberare i succhi delle olive che dovranno poi riposare, per poco più di un mese, prima di essere finalmente imbottigliati.

Progetti

L’olio si distingue per ipoallergenicità comprovata ed è un prodotto ricco di proprietà curative, benefiche e antiossidanti. Proprio per questo l’azienda Gioi ha in previsione una serie di progetti futuri come la produzione di una linea di cosmetici naturali a base di Olio d’oliva Gioi di Sicilia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...