Lunedì 20 giugno al Teatro Sociale di Canicattì concerto del Respighi Ensemble

Si esibirà in un viaggio musicale tra il Settecento e l’Ottocento italiano con musiche di Boccherini, Albinoni, Bottesini e Cimarosa.

Dopo il successo dei primi due concerti (sold out), lunedì 20 giugno 2022 (Teatro Sociale di Canicattì, ore 21.00) si terrà il terzo appuntamento della stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Canicattì. Il Respighi Ensemble si esibirà in un viaggio musicale tra il Settecento e l’Ottocento italiano con musiche di Boccherini, Albinoni, Bottesini e Cimarosa. Solisti: Salvatore Vella, Primo Flauto del teatro Massimo Bellini di Catania, Stefania Giusti, Primo Oboe del teatro Massimo Bellini di Catania, Damiano D’Amico, Primo Contrabbasso dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, e Walter Roccaro.

Stefania Giusti, Primo Oboe del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, è nata a Firenze dove nel 1985 si diploma in Oboe con il massimo dei voti al Conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida del M. Gaetano Patroniti. Nel corso della sua carriera riceve numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, e come solista collabora con diverse orchestre, tra le quali, la Camerata Polifonica Siciliana, I Nuovi Cameristi Italiani, l’Orpheus Ensemble, tenendo concerti per importanti Associazioni e Festivals quali Amici della Musica di Ferrara e Cortona, Accademia Barocca e Gonfalone di Roma, Festival Internazionale Noto Musica, a Villa Rufolo per la società dei Concerti di Ravello, Festival Belliniano di Catania ecc. È stata protagonista di tournée in Italia e all’estero: Lituania, Brasile, Indonesia, Turchia, Russia, Argentina, Giappone, Norvegia, riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica. Come primo oboe ha collaborato con l’Orchestra del Collegium Musicum di Bamberg in Germania, con il Teatro dell’Opera di Roma e con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

Salvatore Vella si è diplomato col massimo dei voti nel 1985 sotto la guida del M° Gerardo Petruzziello al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Si è poi perfezionato con Maestri come W. Schulz a Vienna, A. Persichilli presso l’Accademia Nazionale di “S. Cecilia” di Roma del quale diventa poi l’assistente, E. Pahud presso gli Amici della Musica di Firenze e con A. Marion ai corsi di Gubbio Festival. In qualità di Primo Flauto ha collaborato con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma diretta dal M° Chung con la quale ha partecipato a delle incisioni per la Deutsche Grammophon e la Musicom e con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal M° Muti in Bosnia e per il Ravenna Festival. È regolarmente invitato a Festival flautisti: Falaut Festival, Festival Gazzelloni, Flautissimo, Festival del Flauto in Slovenia. Ha effettuato Masterclass in vari Conservatori Italiani (Ancona, Trapani, Caltanissetta, Vibo Valentia) presente anche in Cina, in Spagna (Gran Canaria) e in Giappone, presso l’atelier della Pearl Flute e la Shobi Academy di Tokyo per conto della Pearl Flute Japan della quale dal 2001 è testimonial. Svolge una intensa attività concertistica sia da solista che cameristica con il Quintetto di fiati Belliniano e l’Ensemble Belliniano con i quali ha effettuato concerti in tutta Italia e tournée all’estero Lituania, Turchia, Malta, Brasile, Giappone, Indonesia, Argentina, Francia, Spagna. Dal 1989 è Primo Flauto dell’Orchestra del Teatro Bellini di Catania. Insegna presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Caltanissetta. Suona un Flauto Pearl 14 K

Damiano D’Amico si diploma in contrabbasso col massimo dei voti presso il conservatorio “L.Campiani” di Mantova sotto la guida del Maestro G.Ragghianti. Successivamente si sposta in Germania dove ottiene il diploma in contrabbasso presso la Hochschule Fur Musik Di Nurnberg sotto la guida del Maestro Dorin Marc 1°contrabbasso dei Munchner Philharmoniker. Molte le master con maestri di fama internazionale come Emilio Benzi, Thierry Barbè, Tony Ougham, Paul Bresciani, Antonio Sciancalepore, Ubaldo Fioravanti, Alberto Bocini, Libero Lanzilotta, Massimo Giorgi, Dorin Marc. Vanta collaborazioni in qualità di primo contrabbasso e contrabbasso di fila con importanti orchestre come: la Oviedo Filarmonia (Spagna), Georgisches Kammerorchester Di Ingoldstadt, Orchestra del Festival Pucciniano Di Torre Del Lago (Lu), Orchestra Del Teatro Vittorio Emanuele Di Messina, Orchestra Del Teatro Lirico Di Sassari “Marialisa De Carolis, Orchestra Stabile Teatro Donizetti di Bergamo, Orchestra Dell’accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l’orchestra dell’arena di Verona, l’orchestra da Camera di Mantova, l’orchestra Da Camera di Padova e Del Veneto, l’orchestra del Teatro Petruzzelli Di Bari, l’orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino, l’orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, l’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’orchestra del Teatro Bellini Di Catania, l’orchestra Del Teatro Regio di Torino, l’orchestra Filarmonica A.Toscanini Di Parma, l’orchestra del Teatro Massimo di Palermo, e l’orchestra Sinfonica Siciliana. Attualmente ricopre il ruolo di primo contrabbasso presso la fondazione “Orchestra Sinfonica Siciliana“ di Palermo .

Walter Roccaro si diploma di Contrabbasso presso l’Istituto Musicale Pareggiato “V. Bellini” di Caltanissetta, si è perfezionato coi M° C. Cucchiara, L. Ghidini, G. Amadio (ex primo Contrabbasso del Teatro La Fenice di Venezia), F. Petracchi (corsi di perfezionamento e interpretazione musicale a Sermoneta), D. Galaverna (primo Contrabbasso del Teatro Massimo Bellini di Catania) e M. Liuzzi (Contrabbasso del Teatro La Fenice di Venezia). Svolge un’intensa attività concertistica con Enti e Fondazioni, tra cui l’Orchestra Sinfonica Siciliana come primo Contrabbasso, l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina come Contrabbasso di fila e ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Dal 2006 è Primo Contrabbasso dell’orchestra da camera “Gli Armonici”, con la quale ha fatto concerti da solista. Dal 2008 al 2012 ha collaborato con l’Orchestra Giovanile “L.Cherubini” sotto la direzione del M° Riccardo Muti, con la quale ha inciso anche dei DVD andati anche in onda su Rai 5, di cui: la sinfionia N° 41 Jupter di W. A. Mozart, i ballabili dei Vespri Siciliani di G. Verdi, l’opera Il matrimonio inaspettato di G. Paisello, la sinfonia Fantastica e Lèlio ou Le retour à la vie di H. Berlioz con la voce narrante G.Depardieu. Ha collaborato con direttori come Z. Mehta, E. Christ, M. Guidarini, J. Wildner, G. Neuhold, A. Titov, M. Sigarat,Y. David, W. Marshall, K. Farell, P. Morandi e ha collaborato con solisti di fama come U. Ughi, G. Garbarino, S. Di Battista. M. Caballè. Ha partecipa agli eventi di Taormina Arte con l’Orchestra Sinfonica Festival Euro Meditarraneo nell’esecuzione dell’opere liriche Aida e Nabucco di G. Verdi, mandato in onda il 9 agosto 2011 in mondo visione via satellite. Ha inciso CD con l’Orchestra Filarmonica della Calabria per conto di Amadueus e Warner Music Italia Srl, Stravinsky Sagra della primavera e Uccello di fuoco, Rossini Stabat Mater, Moussorgsky Quadri di un’esposizione. Attualmente è Docente di Esecuzione e Interpretazione Contrabbasso presso il Liceo Musicale Empedocle di Agrigento.

“L’Orchestra Filarmonica di Canicattì ha come obiettivo la valorizzazione musicale e artistica, nonché commerciale e imprenditoriale del territorio, utilizzando la musica come volano culturale per costruire una rete di collaborazioni e di partnership trasversali nel territorio siciliano, italiano e internazionale – spiegano i fondatori -. Forti delle nostre radici, abbiamo scelto come marchio che ci rappresenta un grappolo d’uva dorato, risorsa economica caratteristica del nostro territorio, sovrastato da una chiave di Basso (elemento presente sul pentagramma che consente la lettura delle note ad alcuni strumenti), sottolineando la forte connessione tra la cultura musicale e la cultura produttiva di Canicattì con la finalità di promuovere nei nostri concerti le risorse economiche, artigianali e turistiche della nostra Città.”

