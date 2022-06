Gemellaggio Pantelleria-Aprilia

Facebook



Si terrà da domani 10 al 12 giugno prossimi ad Aprilia (LT) la prima parte delle celebrazioni per il Gemellaggio tra l’Isola di Pantelleria ed il Comune di Aprilia, uniti dalla presenza ormai storica di una numerosa comunità pantesca nel Comune pontino, comunità che si è resa protagonista della vita e dell’economia apriliana sin dai primi trasferimenti negli anni ’60.

A rappresentare il Comune di Pantelleria sarà una delegazione in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale composta dal Sindaco, Vincenzo Campo, dagli Assessori Francesca Marrucci e Angelo Parisi, dal Presidente del Consiglio Comunale, Erik Vallini e dal Consigliere Comunale Morgan Brignone in rappresentanza della minoranza.

Le celebrazioni inizieranno venerdì 10 giugno con il Benvenuto alla delegazione pantesca da parte dell’Amministrazione Comunale apriliana e la visita alla Mostra delle opere del Concorso grafico-pittorico ‘Integrazione tra i popoli’.

Sabato 11 giugno ci sarà la Cerimonia ufficiale in Aula Consiliare e la firma del documento del Gemellaggio da parte dei due Sindaci, Vincenzo Campo e Antonio Terra, e a seguire ci sarà uno spettacolo presso il Teatro Europa in cui membri della comunità pantesca apriliana si esibiranno in canzoni e pezzi teatrali in dialetto pantesco.

Domenica 12 giugno ci sarà la solenne processione in onore della Madonna della Margana che percorrerà tutta Via Corsira, così denominata proprio dalla Cooperativa Sociale Corsira fondata dai panteschi trasferitisi ad Aprilia. Una tradizione, questa, ancora viva nella comunità pantesca locale, portata avanti dalla Signora Caterina D’Aietti con estrema passione, insieme a tante altre tradizioni come quella dell’altare di San Giuseppe, dei dolci tipici panteschi e del dialetto, ancora parlato insieme a quello romano, in un idioma peculiare tipico dei tantissimi panteschi che vivono a Roma, sul litorale romano e nella Provincia di Latina.

Per finire ci sarà la Messa Solenne che si terrà proprio presso la cappella costruita nella sede della Cooperativa Corsira.

L’Amministrazione Comunale pantesca porterà una targa in ricordo delle celebrazioni e grazie alla collaborazione dell’Associazione Pantelleria Enoica rappresentata dalla Presidente Ketty D’Ancona, sono già arrivate in dono ad Aprilia diverse casse di vini, passiti e prodotti tipici panteschi.

In autunno, invece, ci sarà la seconda parte del Gemellaggio con la visita della delegazione apriliana a Pantelleria dal 7 al 9 ottobre.

