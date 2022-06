Etna Comics 2022, il decimo compleanno festeggiato col botto

Facebook



Superate le 100.000 presenze, un record mai raggiunto prima d’ora

di Michele Creazzola

Ogni manifestazione che oltrepassa il traguardo del decennale merita di essere omaggiata, specialmente se l’anniversario cade dopo due anni di chiusure. “Siamo tornati a vivere” è la frase che si sente dire spesso, ben lo sanno le migliaia di ragazzi che si sono riversati da mercoledì 1 a domenica 5 Giugno ad Etna Comics, manifestazione ferma dal 2019 a causa del covid.

Come un miraggio questo ritorno agli spalti ha creato molta curiosità in chi non vi era mai stato e molta attesa in chi, da veterano del festival, ha dovuto mettere da parte per due anni il desiderio di partecipare a una manifestazione che trasforma i primi giorni di qualsiasi estate in un evento surreale che coinvolge tutti gli avventori portandoli in un’atmosfera felice fatta di manga e videogames.

Giovani, giovanissimi ma non solo, sebbene in prevalenza, i più piccoli sono una parte del pubblico di Etna Comics che difatti attira anche chi ha superato gli anta, segno che la passione per le “anime” può durare tutta la vita, altro che essere relegata al mondo infantile. Vedere i cosplayers sfilare e gareggiare durante la manifestazione è qualcosa che piace tanto a chi è lì per trascorrere momenti lieti lontano dai problemi del quotidiano, dimenticando almeno per qualche ora, pandemie, guerra e quant’altro attanagli le nostre vite. Il festival di anime e manga non è solo questo è anche caratterizzato da conferenze, incontri e mostre. A porre l’accento sulle conferenze è stato l’attore Matt Dillon che ha inaugurato l’edizione 2022. Degne di nota gli incontri e dibattiti relativi al cinema ed alle serie TV, altro genere a cui il contest riserva grande attenzione. Quest’edizione ha deciso di puntare i riflettori su “Bang Bang baby” serie crime di Michele Alhaique ambientata nella Milano degli anni ottanta in distribuzione sulle piattaforme digitali.

I dibattiti sul cinema hanno portato a conoscere più da vicino Gabriele Mainetti, regista di “Freaks out” film che, tra i tanti riconoscimenti, ha avuto molte candidature al David di Donatello 2022 dove per altro ha fatto vincere numerosi premi alla produzione.

Etna Comics è un insieme di belle situazioni ed atmosfere che meritano di essere vissute in presenza a cui è fortemente consigliato partecipare.

Un’edizione che si è conclusa con il massimo dei voti, a darli è stato il pubblico che ancora una volta ha dimostrato quanto siano necessari questi eventi con la sua presenza.

Raccontare il contest in un solo articolo è riduttivo per cui non saranno solo queste le parole che volentieri spendiamo per il festival tornando nei prossimi giorni con alcuni approfondimenti.

