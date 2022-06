Domani concerto in chiesa nel quartiere di San Nullo a Catania

Facebook



Shares

Domani domenica 5 giugno, alle ore 20.45, nella chiesa di San Michele Arcangelo, in via Ota 7, nel quartiere di San Nullo a Catania, nell’ambito dell’attività concertistica “Fuorischema 2022” del Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, concerto del duo Francesca Sapienza – Annalisa Mangano (soprano e pianoforte). Il programma prevede musiche di Mozart, Schubert, Bach, Pergolesi, Hendel, Verdi e Galos.

Il concerto, in collaborazione con le associazioni “Terre forti” e “Darshan” e con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro, si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid, l’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

Francesca Sapienza, soprano catanese all’età di vent’anni inizia i suoi studi con il soprano Domenica Monti e sta proseguendo il percorso musicale con il soprano Francesca Scaini. Si è esibita in occasione del concerto di apertura della XI stagione concertistica organizzata da Ibla Classica International all’interno del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Nell’estate del 2016 ha frequentato la Master Class di Canto Lirico con il Soprano Francesca Scaini, organizzata dall’Associazione Musicale Ensemble Serenissima in occasione del XX FVG International Music Meeting svoltosi in Sacile (PN). A Ottobre del 2018 per il Centro Magma ha eseguito al Castello Ursino di Catania, in prima assoluta, il lied “Wandrers Nachtlied” del M° Andrea Amici su testo di Goethe. A settembre 2021 semifinalista al concorso “Santa Gianna Beretta Molla” indetto dall’ Associazione Culturale Giuseppe Verdi di Mesero (MI). Ha tenuto diversi recital per conto di associazioni ed enti privati.

Annalisa Mangano, pianista concertista catanese, diplomata nel 1994 a pieni voti all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania sotto la guida del M° Cristina Zago. Alla sua formazione hanno contribuito docenti quali Jörg Demus, Piotr Lachert, Dieter Zechlin, Andrej Jasinsky, Maria-Regina Seidlhofer, Sergio Perticaroli, Vera Gornostaeva, Paul Badura-Skoda, Maria Gloria Ferrari, Eli Perrotta, Franco Medori, Lazar Berman, Klaus Kaufmann, Hugo Weber. Vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali ed Europei.

Nel 1999 ha effettuato una tournée nelle principali città dell’Austria e della Germania, esibendosi anche alla Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo e al Burg Theatre di Vienna. Nel Luglio 1999 ha conseguito il Diploma di Didattica della Musica all’Istituto “V. Bellini” di Catania; nello stesso anno ha partecipato ad un corso di formazione pianistica professionale organizzato dalla Comunità Europea, a cura dell’Accademia Pucciniana di Isernia. Nel 2000 ha inciso un CD per la BMG con musiche di Chopin e Brahms. Nel Febbraio 2002 è stata invitata ad esibirsi al Wiener Theatre di Vienna. Nell’Aprile 2003 ha tenuto un concerto da solista al Teatro Comunale della città di Monaco. Nel 2008 ha conseguito la laurea di II livello in Discipline Musicali all’Istituto di Alta Formazione Artistica “V. Bellini” di Catania con 110/110 e lode, discutendo la tesi sul compositore spagnolo Isaac Albeniz. Nell’anno accademico 2009/2010 ha frequentato il corso per maestro collaboratore tenuto a Modena dalla Docente Paola Molinari al centro CUBEC, di cui è direttore artistico il celebre soprano Mirella Freni.

È stata maestro collaboratore del Primo Concorso Internazionale “Jole De Maria” tenutosi a Galati Mamertino (Me) dal 21 al 23 Agosto 2013. Svolge attività concertistica da solista ed in varie formazioni cameristiche e ha rivestito il ruolo di Maestro Collaboratore del Coro Lirico Siciliano diretto dal Maestro Francesco Costa dal 2010 al 2020. È, infine, docente di ruolo di Pianoforte all’Istituto Onnicomprensivo ad indirizzo musicale “Pestalozzi” di Catania.

Nella foto, il Duo Annalisa Mangano – Francesca Sapienza

Mi piace: Mi piace Caricamento...