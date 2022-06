Domani al Lizard Pub di Palermo i “Bora Bora”

Facebook



Shares

Dopo lo strepitoso successo di domenica dove persino il titolare del Lizard Pub si è scatenato, riempiendo la via Lattarini di sorrisi e felicità, approda domani mercoledì 8 PER L’APERITIVO RINFORZATO una band composta di tre elementi ben noti in Città!

Les Productions Jules Bonnot presentano:

BORA BORA

“Bora Bora” è una band che nasce dai beat suggestivi ed ipnotici, messi su nastro da Orlando “Cachaito” Lopez, storico contrabbassista della ormai leggendaria ciurma di Buena Vista Social Club, e di Angà Diaz, percussionista in perenne equilibrio tra tradizione e contemporaneità.

Il concerto del trio gravita tutto intorno alla tradizione del Sud America, celebrata con devozione attraverso i timbri più essenziali, ovvero quelli delle tumbadoras, del contrabbasso e dei fiati, occasionalmente sporcati da suoni “urbani” come quelli di Marc Ribot e dei suoi Cubanos Postizos, tra gli altri, una delle fonti di ispirazione di questo live.

https://www.facebook.com/events/435645547960033

La formazione è composta da Sergio Serradifalco (contrabbasso e voce), Claudio Terzo (sax) e Salvo Compagno (tumbadoras e voce).

Un sound che riporta alle origini, una redenzione sonora, una “Free Cuban Redenciòn Music”

Mi piace: Mi piace Caricamento...