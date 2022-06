Bollettino Covid 20 giugno: 59 morti in Italia di cui 6 in Sicilia

Facebook



Sono 16.571 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 59 morti per un totale di 167.780 decessi. Da ieri sono guarite 35.545 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.375 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,9%. In aumento i ricoverati con sintomi, 187 in più da ieri per un totale di 4.585, e le terapie intensive occupate, 10 in più da ieri per un totale di 209.

Sono 1.551 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 8.844 tamponi. I guariti sono 1.022, mentre i morti sono 6. Negli ospedali i ricoverati sono 625 (+35), dei quali 26 in terapia intensiva (+4).

