A Tremestieri Etneo, “Spendiamoci per le Scuole”: le classi premiate

Grande partecipazione all’insegna del green. Ha riscosso grande successo “Spendiamoci per le scuole”, il progetto promosso dal Centro Commerciale Le Ginestre e patrocinato dal Comune di Tremestieri Etneo, per coniugare lo shopping e responsabilità civica, coinvolgendo in primo luogo la comunità, artefice di ogni cambiamento. Attraverso gli acquisti effettuati presso il polo commerciale di Tremestieri, la cittadinanza ha potuto donare dei “punti” alle scuole del territorio e, contestualmente, contribuire alla sostenibilità ambientale.

Le scuole più “votate” sono state premiate, ieri pomeriggio, presso il Centro Le Ginestre, alla presenza del sindaco di Tremestieri etneo, Santi Rando, degli assessori alla Pubblica istruzione, Vito Torrisi e all’Ambiente, Alessandra Cugno, insieme alla consigliera comunale Evelyn Garofalo, oltre la Direttrice de Le Ginestre, Milena Calì, e per Wave Srl, Adelaide Damigella e Sonia Chillè.

A vincere la prima edizione di “Spendiamoci per le Scuole” è stata la Classe 1° A secondaria della Scuola De Amicis che si è aggiudicata un Ipad di ultima generazione. Secondo posto alla 2° C secondaria della Scuola De Amicis che si è aggiudicata una stampante multi funzione. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla 1°A primaria della Scuola Teresa di Calcutta, che si è aggiudicata una radio Bluetooth.

Tutte le classi partecipati hanno ricevuto come premio di partecipazione un kit composto da materiale scolastico green: il progetto è stato immaginato anche con finalità civiche e, nello specifico, ambientali con l’acquisto di una grande “balena mangiaplastica”, grazie ai clienti del centro commerciale, donata al Comune di Tremestieri e collocata all’interno del Parco Padre Consoli.

“La finalità nobile dell’iniziativa è attualissima – ha commentato il sindaco Santi Rando: il rispetto dell’ambiente è un argomento sul quale l’amministrazione da me guidata sta investendo molto e che riguarda tutti. Questo progetto in generale, e la balena che abbiamo ricevuto in particolare, rappresentano un percorso di crescita e possono dare numerosi input ai più piccoli in tema di rispetto e sostenibilità”.

Un argomento che la direzione de Le Ginestre sente fortemente, alla luce della responsabilità sociale sulla quale, da qualche tempo e fortunatamente, stanno investendo numerose realtà imprenditoriali.

“La nostra attività, già da tempo, è improntata alla responsabilità sociale – ha sottolineato Milena Calì – e la questione ambientale, attualmente, è una delle più urgenti. Non c’è più possibilità di tergiversare sul tema -ha proseguito – ma occorre agire, facendo ognuno la propria parte. E noi lo abbiamo fatto, ideando, insieme alle istituzioni, un sistema di incentivazione da un lato economica, valorizzando le attività del territorio, e dall’altro motivazionale, coinvolgendo le scuole”.

Gli obiettivi del progetto sono stati ampiamente raggiunti: l’importo totale degli scontrini digitalizzati è stato di ben 19.343,82 euro. Cifra che evidenzia una larga partecipazione di clienti che, attraverso gli acquisti, hanno dato una grande mano d’aiuto alle scuole per aggiudicarsi dei premi tecnologici utili alle attività didattiche.

