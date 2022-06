A Palermo si presentano le Tragedie in programma al Teatro Greco di Siracusa

Facebook



Martedì 7 giugno 2022 alle ore 18,00, presso la Sede Ares in via Gaetano Donizetti, 14 (accanto al Teatro Massimo) a Palermo, organizzato da BCsicilia, in collaborazione con la Fidapa Sezione Palermo Mondello, Associazione Archètipa e Ares Group, verranno presentate le Tragedie in programma al Teatro greco di Siracusa.

Dopo la presentazione di Antonietta Greco, Presidente Archètipa, Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, Roberto Messana, Presidente ANFoPe Ares Group, e Carmela Sapuppo, Presidente Fidapa Palermo Mondello, si terrà la relazione di Ignazio Romeo, studioso di storia del teatro che parlerà delle rappresentazioni classiche di Euripide: Ifigenia in Tauride, Sofocle: Edipo re e Eschilo: Agamennone. Voce recitante: Cinzia Carraro.

Nella foto, Edipo e Antigone di Charles Francois Jalabert.

