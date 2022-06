A Palermo si presenta il libro “Francesco Bentivegna di Spiridione Franco”

Facebook



Organizzato dalla Biblioteca Centrale Regione Siciliana in collaborazione con BCsicilia, Museo delle Spartenze dell’area di Rocca Busambra e Associazione Prospettive, si terrà domani mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 16,30, presso l’Atrio della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana in via Vittorio Emanuele, 429 a Palermo, la presentazione del libro “Francesco Bentivegna di Spiridione Franco” (I buoni cugini editori).

Dopo il saluto del Direttore Carlo Pastena sono previsti gli interventi di Silvia Bentivegna, pronipote di Francesco Bentivegna, Pietro Di Miceli del Comitato direttivo CIDMA di Corleone, Santo Lombino, autore della prefazione, Giuseppe Oddo, storico del territorio e Giorgio Scichilone, docente UNIPA. Intermezzo musicale a cura di Roberto Lopes

