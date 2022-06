A Francofonte “Precursor” di Marco Castiglione inaugura la “Settimana della cultura”

Facebook



E’ stato il cortometraggio “Precursor” del regista Marco Castiglione ad inaugurare la “Settimana della cultura” promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Francofonte in collaborazione con la Pro Loco.

La presentazione si è svolta ieri sera nell’aula consiliare di palazzo Gravina Cruyllas. Presenti oltre al produttore e regista Marco Castiglione, anche la produttrice e compagna Lorenza Arceri, la protagonista femminile Renata Sboto, i tanti partecipanti al cast, nonché lo stesso sindaco, l’arch. Daniele Lentini, il vicesindaco e assessore alla cultura, l’avv. Giusy Tuzza e l’amministrazione comunale. Il cortometraggio, che si è aggiudicato tantissimi riconoscimenti nei festival di tutto il mondo, è stato girato a Francofonte con attori francofontesi.

“Da stasera, con la presentazione di “Precursor”, inizia la “Settimana della Cultura”. Abbiamo voluto cominciare con un giovane regista di Francofonte. Nel corso degli anni abbiamo premiato tante eccellenze e lui è una di quelle eccellenze che porta in alto, in Italia e all’estero, il nome della nostra città in maniera positiva”, ha detto il sindaco Lentini, il quale, dopo aver dedicato un lungo applauso a tutto il cast, ha passato la parola al vicesindaco e assessore alla cultura, l’avv. Tuzza.

“’La Settimana della Cultura’ è una rassegna davvero sentita che punta a coinvolgere tutte le arti e prevalentemente tutti gli artisti di Francofonte”, ha detto il vicesindaco.

L’amministrazione, al termine della presentazione, ha voluto donare al regista una targa. Il prossimo appuntamento con la “Settimana della Cultura” si terrà il prossimo sabato 25 giugno con una rassegna di fotografia.

