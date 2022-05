Ultime Covid Italia: 62.071 nuovi casi e 153 decessi. In Sicilia 21 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono +62.071 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia e 153 i morti. E’ quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889 mentre i casi totali sono 16.586.268. Sono +411.047 i tamponi effettuati da ieri e il tasso di positività è al 15,1%. In totale sono 214.594.775 i tamponi effettuati. Complessivamente i ricoverati con sintomi sono 9.695 (-99) mentre sono 366 (-2) i ricoverati in terapia intensiva.

SICILIA: Altre ventuno vittime e 4.615 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Nell’isola, in totale, sono 116.764 i positivi – 421 in più rispetto a ieri – e di questi 775 sono ricoverati con sintomi, 45 in terapia intensiva, con tre nuovi ingressi, e 115.944 sono in isolamento domiciliare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...