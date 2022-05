Ultime Covid Italia: 56.015 contagi e 158 decessi. In Sicilia 17 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 56.015 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 158 morti. I casi totali salgono a 16.872.618 mentre le vittime sono in totale 164.731. L’incremento dei tamponi, rispetto a ieri, è +371.221 tamponi e il tasso di positività è al 15,08%.. In calo i ricoveri per Covid e i pazienti in terapia intensiva. Rispetto a ieri sono -156 i ricoverati con sintomi, in totale 8.579, mentre sono -5 i pazienti in terapia intensiva, complessivamente 358 con 35 ingressi del giorno. I dimessi e guariti sono in totale 15.624.915 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.074.035 e il totale degli attualmente positivi è di 1.082.972 persone.

IN SICILIA. Altre diciassette vittime e 3.763 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 21.832 tamponi processati. L’indice di positività è 17,2%.

